La Syrie lance une vidéo pour attirer les touristes

DAMAS, Syrie – Le ministère du Tourisme syrien a publié sur sa page Facebook une courte vidéo censée vanter les jolis paysages du pays, le 29 août. De quoi étonner, alors que le conflit aurait déjà fait 260 000 morts d’après l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.

La vidéo, intitulée «Syria Always Beautiful», dure environ 3 minutes et montre la plage de Tartous, ses parasols et ses palmiers. Cette station balnéaire est située à moins de 3 heures d’Alep, où les rebelles et le gouvernement syrien s’affrontent, et à 5 heures de Raqqa, fief de Daesch.

La campagne semble pour le moins étonnante, lorsqu’on sait qu’aucune agence ne propose des voyages pour la Syrie depuis 2011. Affaires mondiales Canada indique d’ailleurs sur sa page internet que le pays est une destination à éviter et exhorte tous ses ressortissants à quitter la Syrie.

La vidéo ne montre d’ailleurs pas grand-chose de plus que la plage de Tartous.

Au cours des trois dernières semaines, une douzaine de vidéos promotionnelles ont été présentées, réalisées par des drones, a rapporté le «National Post». L’une d’elles montre même le site de Palmyre, site historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, détenu jusqu’à récemment par L’État islamique.

Avant le début de la guerre, le tourisme représentait 13,5 % du Produit intérieur brut du pays. En 2011, 8,5 millions de touristes seraient venus d’après le ministère du Tourisme, rapportant près de 8,3 milliards de dollars.

Sur sa page Facebook, le ministère explique que cette vidéo n’a pas pour but d’attirer des touristes étrangers mais de faire la lumière sur l’histoire, la civilisation et la beauté de la Syrie.