La tempête Hermine fait une autre victime

La tempête Hermine a fait samedi une deuxième victime aux États-Unis et remontait la côte est avec des vents violents allant jusqu’à 110km/h et une forte houle, qui pourraient encore s’intensifier dimanche.

Hermine pourrait être «proche de la force d’un ouragan» d’ici dimanche, a indiqué le dernier bulletin du centre américain de surveillance des ouragans (NHC). La tempête a causé la mort samedi d’un chauffeur de camion en Caroline du Nord. Le semi-remorque de 18 roues que conduisait l’homme, pour l’instant non identifié, a basculé d’un pont, entraîné par la force des vents, a indiqué le shérif local.

Risque d’inondations

Hermine avait déjà causé la mort vendredi d’un sans-abri en Floride sur lequel un arbre s’était abattu. Elle avait atteint la côte Ouest de la Floride vendredi avec la force d’un ouragan de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5. Rétrogradée en tempête tropicale, elle remonte depuis en direction de la côte Atlantique. Le long de la côte, «la montée des eaux sera accompagnée de grosses vagues dangereuses» depuis la Virginie au sud jusque dans le New Jersey au nord, mettaient en garde les météorologues du NHC. «Des inondations dangereuses pourraient se produire dans les prochaines heures» sur ce tronçon de côte, poursuit le NHC.

État d’urgence

Les autorités des différents États concernés ont déclaré l’état d’urgence, qui permet de mobiliser plus rapidement des moyens, dans plusieurs comtés affectés. À New York, les plages seront fermées dimanche en prévision de l’arrivée d’Hermine. Sur les bords de mer en Virginie, les promeneurs affrontaient les bourrasques pour observer la mer démontée, selon les images de télévision. Avec également de 10 à 18 cm de précipitations attendus entre la Virginie et la côte Atlantique du Maryland plus au nord d’ici dimanche, et un maximum de 10 cm plus au nord jusqu’à Long Island, la tempête assombrit un week-end férié de trois jours aux États-Unis.