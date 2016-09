L’autre royaume de Félix Leclerc

La semaine dernière, je vous ­faisais visiter l’extrême-sud de l’Afrique. Aujourd’hui, je reste plus près.

Pas loin de Montréal dans un lieu exceptionnel et historique, vous ­arrivez chez notre poète national ­Félix Leclerc. Sa maison de ferme à Vaudreuil, payée 40 000 $ en 1946, vous invite à entrer chez lui, dans son intimité.

Sise sur le chemin de l’Anse, la maison de Leclerc attire de 5000 à 8000 visiteurs par an. Elle vous propose un voyage dans ­l’univers du grand artiste dont le prénom a servi à nommer les ­statuettes remises à nos chanteurs. Bien sûr, ce n’est pas ici, mais dans son autre résidence de l’île d’Orléans où il repose, depuis 1988.

À Vaudreuil-Dorion, les soirées d’été sont animées. Son domaine regorge d’activités diverses. Des chansonniers s’y produisent. Lors de mon passage, Yan Perreault s’apprêtait à donner un spectacle.

Tout en nous promenant sur les lieux, nous sommes constamment enveloppés par ses plus belles chansons de même que par celles des Georges Brassens, Guy Béart, Jacques Brel et cie. Et ces artistes, Charles Trenet, Aznavour, Brel se sont fait un devoir d’aller saluer le poète chez lui.

Peut-on imaginer, selon une confidence de sa première épouse, que celle-ci corrigeait l’orthographe de ce grand écrivain à la plume pourtant si habile pour chanter la nature. Ce lieu enchanteur nous donne une belle vue sur le lac des Deux-Montagnes. Eh oui, tout cela près de chez nous. J’ai beau avoir la bougeotte pour aller partout dans le monde, il y a autour de nous des endroits comme celui-ci à découvrir... pour voir ce que l’histoire nous a légué.