Le baptême de plusieurs recrues

Plusieurs recrues au sein des deux équipes ont vécu leur baptême des rangs universitaires samedi soir.

Chez le Rouge et Or de l’Université Laval, quatre ont mérité un poste de partant, soit le garde Samuel Lefebvre, le demi défensif Adam Auclair, le secondeur Cédric Lussier-Roy et le spécialiste des longues remises Marc-Antoine Bellefroid.

Les autres joueurs de première année qui ont trouvé leur niche au sein de l’alignement de 48 joueurs sont l’ailier espacé Marc-Antoine Pivin, les demis de coin Carl Achy et Émile Chênevert, le secondeur Christophe Gagné, le demi inséré Jonathan Breton-Robert et le plaqueur Alexandre Watson. Quant au garde Fraser Baikie, il disputera son premier match à sa deuxième saison à Laval.

Les Carabins comptent aussi un groupe important de recrues. Du nombre, trois sont partants, soit le garde Jean-Maxime Derosier, l’ailier espacé Simon Losier et le secondeur Brian Harelimana. Les autres nombrils verts sont le demi inséré Robbie Dejean, l’ailier défensif Benoît Marion, le demi de coin Marc-Alexandre Dequoy ainsi que les secondeurs Samuel Rossi, Jean-Philippe Lévesque et Bruno Defossés-Simard. Photo Daniel mallard

Absents

Le Rouge et Or comptait quelques absents, notamment le demi inséré Félix Faubert-Lussier, le plaqueur Ugo Cavalancia et le demi de coin Frédéric Gagnon. Du côté des Carabins, le garde Marc Glaude n’était pas en uniforme.

Il s’est blessé à un pied à l’occasion du Défi Est-Ouest en mai dernier à McGill. Invité lui aussi au Défi Est-Ouest, le demi défensif Samuel Drapeau est également à l’écart du jeu, tout comme le garde Mark Gravel qui était partant lors du match présaison contre les Golden Hawks de Laurier le 20 août.

Nouveaux uniformes

Pour ce premier match de la 22e saison du Rouge et Or en incluant la campagne présaison de 1995, les joueurs de l’équipe portaient un nouvel uniforme tout noir ainsi qu’un nouveau casque or métallique. Photo Daniel mallard

Tirage au sort

Huit anciens du Rouge et Or qui poursuivent maintenant leur carrière dans la LCF ont procédé au tirage au sort d’avant-match.

Profitant d’une semaine de congé, Arnaud Gascon-Nadon, Christopher Milo, Patrick Lavoie, Jason Lauzon-Séguin et Jean-Philippe Bolduc, du Rouge et Noir d’Ottawa, étaient accompagnés de Boris Bede, Philippe Gagnon et Seydou Junipr Haïdara, des Alouettes de Montréal.