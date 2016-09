Le choc des cultures

Claude, désormais sans repères, sans emploi­­, n’ayant plus rien devant lui et de surcroît analphabète, se retrouve dans un état d’esprit où il sent qu’il n’a plus rien à perdre. S’il s’est rendu au Japon, c’est que l’entreprise qui l’a remercié est sur le point d’ouvrir une usine à Tokyo. «Il s’est rendu à Tokyo dans l’idée de commettre un geste de protestation», précise Daniel Gadouas. «En plus, il n’était pas très aimé par ses collègues et son entourage de travail.» On comprend qu’il y va pour s’y faire seppuku, une forme de suicide, ni plus ni moins.