Les 10 meilleurs pays pour s’expatrier

Selon le nouveau ­classement du site InterNations, ­l’endroit du monde où les expatriés sont les plus heureux est Taïwan.

Pour réaliser son troisième rapport ­annuel, le réseau d’expatriés InterNations a sondé 14 000 personnes représentant 174 nationalités afin de savoir quels étaient les 10 pays les plus agréables à vivre en tant qu’expatrié.

Cette année, c’est Taïwan qui s’impose, ­détrônant l’Équateur, déjà deux fois numéro 1, et désormais à la 3e place. Malte ­s’intercale en deuxième position.

Forte de 67 pays, la liste est constituée ­grâce aux réponses des personnes sondées dans cinq grandes catégories: qualité de vie, facilité d’intégration, emploi, vie de ­famille, budget et finances.

Vietnam et Ouganda

C’est ainsi qu’on apprend que les expatriés vivant à Taïwan jouissent de la plus grande liberté financière et de la meilleure qualité de vie (elle-même définie par ­plusieurs critères: offre de loisirs, bonheur personnel, transports et voyages, santé et bien-être, sûreté et sécurité).

De même, la très grande majorité (93 %) des expatriés de Taïwan disent être généralement satisfaits de leur nouvelle vie, ­malgré la place plus basse du pays (10e) en ce qui concerne la facilité à s’intégrer: la barrière de la langue est souvent citée ­comme un obstacle important.

Parmi les pays s’étant fait remarquer cette année, le Vietnam a fait le plus grand bond en avant, passant de la 35e à la 11e place, et l’Ouganda a gravi 20 échelons, atterrissant en 25e position. Ces deux pays s’illustrent notamment par leurs bonnes notes dans les catégories «emploi» et «facilité d’intégration».

Faire mauvaise figure

La France, elle, n’est pas dans le top 10; elle en est même très loin puisqu’elle se classe en 41e position. Si les expatriés ­présents sur le sol français expriment un sentiment général de sécurité malgré la menace terroriste, en revanche la très grande qualité de vie, le niveau des infrastructures de transport et les performances du système de santé ne suffisent pas à contrebalancer la difficulté qu’ils éprouvent à s’intégrer dans le pays.

Tout en bas de la liste, les pays les plus mal classés sont le Koweït, la Grèce et le Nigéria. Les Émirats arabes unis, quant à eux, ne plaisent plus autant qu’avant aux expatriés: l’État du Golfe perd en effet 21 places, atterrissant en 40e position, notamment à cause de son mauvais classement en ce qui concerne l’emploi et le coût de la vie.

Les 10 pays les plus agréables pour les expats