Les 20 films de l’automne...

Ces deux mois et demi, qui s’ouvrent avec le Festival de Toronto, préfigurent la saison des prix Golden Globes et Oscars en tête. Voici donc un petit guide afin de vous aider à choisir lesquels de ces longs métrages, de chez nous ou d’ailleurs, vous feront craquer!

Adaptation de la pièce de théâtre de ­Michel Marc Bouchard (c’est également lui qui signe le scénario), ce drame historique présente la vie de la reine Christine de Suède, souveraine de 1632 à 1654 et connue pour ses amours bisexuelles et son refus de se marier. Le long métrage possède une distribution internationale incluant Sarah Gadon, Michael Nyqvist, Hippolyte Girardot et François Arnaud.

Morgan

Sully

On croyait Bridget Jones (Renée Zellwegger­­) heureuse et mariée à Mark Darcy (Colin Firth). Mais non. La désormais quadragénaire est de nouveau seule et s’amourache de Jack (Patrick Dempsey­­). Mais la situation se complique lorsqu’elle­­ découvre qu’elle est enceinte!