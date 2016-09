Les garçons volent le show

Iga Swiatek et Alejandro Davidovich Fokina ont gravé leur nom sur le prestigieux tableau des champions des Internationaux de tennis junior de Repentigny, samedi après-midi.

Si la finale féminine a été de courte durée en raison du forfait d’Olga ­Danilovic, celle des garçons a laissé place à du jeu électrisant et spectaculaire. Devant des gradins bondés, ils ont ainsi bien servi les spectateurs qui étaient restés sur leur appétit.

L’Espagnol a défait l’Italien Liam ­Caruana en deux manches de 7-6 (0) et 7-6 (5) au bout de deux heures d’une véritable guerre de tranchées sous un soleil de plomb au parc Larochelle.

Le champion qui succède à Maté Valkusz peinait à s’exprimer après sa victoire tellement il était à bout de souffle et brûlé par son long duel.

«Je suis fier de gagner enfin mon premier titre après six présences en finale. C’était tellement serré. Nous avons joué au même niveau. J’ai poussé sur toutes les balles», a soufflé Davidovich Fokina, 17 ans et 31e raquette mondiale. Celui-ci s’est d’ailleurs souvent sorti d’impasse en servant de puissantes balles frôlant les 200 km/h.

Effort louable

De l’autre côté du filet, Caruana ne pouvait pas baisser la tête. Il a bataillé avec acharnement. Mais son rival courait toutes les balles qu’il croyait avoir placées hors de sa portée.

«Il a jeu complet, il est rapide et partout sur le terrain. C’était tout un match. Je ne peux pas être déçu de ma performance, a signalé Caruana en se disant satisfait de sa semaine à Repentigny. Je n’ai rien à me reprocher.

«C’est décevant perdre, a-t-il ajouté. Je me suis battu et j’ai tout donné. Ç’aurait été bien d’inscrire mon nom sur ce tableau des champions.»

Swiatek par forfait

Ce n’est certainement pas avec un large sourire et le sentiment du devoir accompli qu’Iga Swiatek a soulevé le grand trophée du volet féminin. Son titre de championne n’a pas la même saveur puisque la Serbe Olga Danilovic le lui a offert gracieusement.

Blessée au dos, celle-ci a abdiqué en pleurs au début de la seconde manche alors qu’elle tirait de l’arrière 2-0 dans la douleur. Elle avait gagné la première sans difficulté au compte de 6-3.

«Je me sens tellement mal. C’est très douloureux, a exprimé la 12e raquette mondiale et seconde tête de série en essuyant ses larmes. J’ai de la misère à marcher depuis mon deuxième match. J’ai très peur pour ma présence aux ­Internationaux des États-Unis.»

À plusieurs reprises avant d’abdiquer, elle a demandé à sa mère Svetlana, en bordure du terrain, comment elle pouvait faire pour endurer cette douleur. Elle s’est finalement rendue à l’évidence au bout de quelques minutes pour rompre le combat.

«C’est plaisant de gagner, mais j’aurais préféré y arriver pour vrai sans que ma rivale ne déclare forfait, a signalé la championne Iga Swiatek. Le match aurait été bien meilleur.»

Nerveuse, celle-ci a bien mal entamé la grande finale après avoir bénéficié d’une journée de congé en demi-finale avec le retrait de la Canadienne Bianca Vanessa Andreescu. «Je tremblais au début et j’étais très stressée. Je n’ai vraiment pas bien joué, a expliqué celle qui disputait un quatrième duel contre la Serbe. Je n’étais pas là mentalement. Je me suis concentrée sur la foule et la blessure d’Olga plutôt que sur le jeu. Je dois apprendre de cette expérience.»