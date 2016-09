Les patrouilleurs dormaient

«C’est inacceptable, dénonce le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal, Jean-François Parenteau. Il y a eu abus de confiance. On gère l’argent des contribuables, on ne peut pas se permettre d’avoir des gens qui nous volent.»

La compagnie Neptune Security Services est responsable depuis 2014 de la surveillance du territoire à Verdun. Cela implique la patrouille animale et la distribution de contraventions pour les problèmes de nuisance, de bruit et de propreté.

Au total, six employés fautifs ont été identifiés par le contrôleur général.

L’enquête a permis d’évaluer qu’en seulement deux mois et demi, l’entreprise a volé plus d’une centaine d’heures par semaine, facturant pour 27 458 $ de services non rendus aux contribuables.