Les Vikings misent le tout pour le tout

En acceptant de céder un précieux choix de première ronde aux Eagles en retour du fragile quart-arrière Sam Bradford, les Vikings démontrent deux choses. D'une part, ils étaient vraiment désespérés d'aller à la guerre avec Shaun Hill. D'autre part, l'organisation estime clairement qu'elle a le noyau en place pour aller jusqu'au bout cette année et l'état-major voulait un quart-arrière, coûte que coûte.

L'échange entre les deux équipes a de quoi étonner. Les Vikings cèdent leur premier choix en 2017 et leur quatrième choix en 2018, en retour d'un quart-arrière qui a vu trois de ses cinq saisons écourtées par les blessures à ce jour. La situation était complexe chez les Vikings depuis l'horrible blessure de Teddy Bridgewater. Avec une solide défensive, une ligne offensive améliorée et un porteur de ballon étoile en Adrian Peterson, dont la fenêtre d'opportunités se rétrécit, l'équipe a senti que l'unique pièce manquante au casse-tête était un quart-arrière de qualité. Ce qui n'était pas le cas avec Hill, un réserviste de carrière qui montre un dossier de 16-18 et qui n'a jamais amorcé plus de 10 matchs en une saison.

Mais justement, Bradford répond-il à la définition de quart-arrière de qualité? En voilà un bien grand mystère que celui-là! Bien sûr, il y a eu de nombreuses blessures qui ont saboté son début de carrière. Lorsqu'il est en santé, Bradford ne montre pas de mauvais chiffres avec 78 touchés contre 52 interceptions. Il pourrait fort bien cadrer dans le style d'attaque préconisé par le coordonnateur offensif Norv Turner. Toutefois, je suis d'avis que lorsqu'un club accepte de se départir d'un choix de première ronde, il doit être absolument convaincu que le joueur obtenu en retour a largement fait ses preuves, ou encore que son potentiel est illimité. Or, ce n'est pas forcément le cas avec Bradford. Sans être un mauvais quart-arrière, il n'a jusqu'ici rien accompli qui justifie un tel prix à payer. Il est plutôt étrange que quelques heures à peine avant la transaction, le directeur général Rick Spielman mentionnait qu'il n'était pas prêt à sacrifier le futur de l'organisation pour une «location» à court terme. L'acquisition de Bradford n'est pas dépourvue de sens non plus, puisque son contrat est valide pour cette saison et l'an prochain. Et qui sait si Teddy Bridgewater reviendra vraiment à 100% l'an prochain, lui qui a été victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur, d'une dislocation du genou et d'autres «dommages structurels» au genou. Sans doute que même s'ils ne l'affirmeront jamais publiquement, les Vikings craignent le pire dans son cas et en ce sens, Bradford peut devenir une police d'assurance pour les deux prochaines saisons, au besoin. Les Eagles ont sans doute été gourmands, considérant le fait qu'ils avaient déjà payé à Bradford la vaste majorité de son imposant salaire en 2016 (11 millions sur 15) et que les Vikings étaient désespérés. Semble-t-il que les Mauves avaient contacté toutes les équipes susceptibles d'échanger un quart-arrière à travers la ligue pour tâter l'intérêt. Les autres équipes les voyaient venir de loin, disons. Dans la NFL, la fenêtre d'une équipe pour tout rafler est souvent de trois ou quatre ans (sauf pour de rares organisations) et les Vikings, à tort ou à raison, se sentent en plein dedans. Ils ont sans doute conclu qu'ils n'avaient pas le luxe d'attendre patiemment Bridgewater sans tenter de frapper un grand coup.

Pour ce qui est des Eagles, ils avaient le luxe de se départir de Bradford, eux qui avaient aussi mis sous contrat le vétéran Chase Daniel, lui aussi un réserviste de carrière, mais qui est très familier avec les coutumes et le système offensif du nouveau pilote à Philadelphie, Doug Pederson. Ils misent aussi sur le deuxième choix au total du dernier repêchage, Carson Wentz. Il était clair que Bradford ne ferait pas long feu dans la ville de l'amour fraternel. Et de toute manière, les Eagles ne visent certainement pas les grands honneurs cette saison.

Pour en revenir aux Vikings, il sera maintenant intéressant de surveiller à quel point Bradford peut rapidement s'installer et prendre ses aises dans un nouveau système, lui qui découvrira un nouvel entraîneur-chef pour la troisième fois en moins de deux ans. Considérant le prix que les Vikings ont payé, les partisans auront la mèche très courte et la pression se fera sentir à la moindre bourde. Si toutefois Bradford relance sa carrière et qu'il parvient à guider les Mauves vers un long bout de chemin en janvier, personne ne se souviendra du prix payé. À suivre, mais à première vue, les Vikings ont misé gros. Vraiment très gros...