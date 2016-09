Lisée appelle ses collègues au respect

À un peu plus d’un mois de l’élection d’un nouveau chef au Parti québécois, Jean-François Lisée espère que le sprint final ne deviendra pas le théâtre de coups bas qui n’aideraient pas le parti, toujours derrière les libéraux dans les intentions de vote d’après un sondage publié en une du Journal samedi.

Jean-François Lisée l’admet d’emblée, «ceux qui craignaient que la course soit ennuyante seront rassurés dans les prochaines semaines». L’avance d’Alexandre Cloutier en tête ayant diminué entre les deux derniers sondages, le jeu robuste pourrait prendre de plus en plus de place d’ici l’élection du nouveau chef, prévue le 7 octobre.

«Il faut se traiter les uns les autres en collègues qui ont une proposition à faire et non pas en adversaires qui veulent dénigrer la proposition des autres. Je souligne les faiblesses, mais je ne vais jamais jusqu’à qualifier de mauvaise une proposition. J’aimerais qu’en particulier Martine et Alexandre adoptent un ton similaire», a demandé Jean-François Lisée, que le sondage paru samedi plaçait à 16 points du député de Lac-Saint-Jean.

Martine Ouellet s’en remet quant à elle au bon jugement des autres candidats pour la suite des choses: «Ce sont des débats de fond qui sont très sains. J’ai confiance envers la maturité des candidats et des membres du parti pour la fin de la course».

Confiants pour la fin

Ce resserrement de la course fait toutefois le bonheur des candidats qui sont à la poursuite de M. Cloutier. Sans vouloir commenter directement les chiffres parus en une du Journal de samedi, Martine Ouellet et Jean-François Lisée sont confiants à un mois du couronnement. «Je fais cette course-là pour gagner. On voit que l’indépendance rassemble. [...] Mais pour y arriver, il faut être structuré, il faut être organisé, il faut savoir où on va et il faut s’assumer», confie la députée de Vachon.