L’organiste québécois Raymond Daveluy s’éteint à l’âge de 89 ans

MONTRÉAL – L’organiste québécois Raymond Daveluy, qui s’est taillé une réputation enviable au pays et ailleurs dans le monde durant sa longue carrière, est décédé mercredi à l’âge de 89 ans.

La nouvelle de son décès a été rendue publique par l’Oratoire Saint-Joseph où il a été l’organiste titulaire pendant 42 ans.

«Son apport à la vie musicale est majeur tant pour le développement, l’interprétation que la composition, peut-on lire sur la page Facebook de l’Oratoire. Il a signé, entre autres, la Messe Redemptoris Custos, en l’honneur de saint Joseph.»

L’Oratoire Saint-Joseph célébrera une messe en son honneur à 11 h le dimanche 11 septembre. Un hommage lui sera aussi rendu avant le concert d’orgue prévu à 15 h 30 le 11 à la basilique de l’Oratoire.

Né en décembre 1926 à Victoriaville, M. Daveluy avait commencé ses études en musique avec son père, Lucien Daveluy, qui était aussi organiste. Il a étudié par la suite les matières théoriques avec Gabriel Cusson à Montréal, puis l’orgue avec Conrad Letendre, peut-on lire sur le site internet de Bibliothèque et Archives Canada. En 1948, Raymond Daveluy a obtenu le Prix d'Europe et a poursuivi ses études d’orgue aux États-Unis.

À partir de 1946, M. Daveluy avait commencé à jouer dans les grandes capitales du monde et a continué de le faire pendant les décennies qui ont suivi. «Interprète recherché, donnant de nombreux concerts, au Canada, en Europe et en Asie, ses qualités d’improvisateur furent particulièrement remarquées», peut-on lire sur le site du Prix d’Europe.

En 1960, il est devenu organiste titulaire à l’Oratoire Saint-Joseph, gardant ce poste jusqu’au début des années 2000. Avant 1960, il avait été organiste aux églises Saint-Jean-Baptiste (1946-51), Immaculée-Conception (1951-54) et Saint-Sixte (1954-59), à Montréal.

Au cours de sa carrière, en plus d’être organiste et composition, il a enseigné et administré des établissements d’enseignement de la musique, notamment le Conservatoire de Trois-Rivières et celui de Montréal dans les années 1970.

Il avait été nommé au sein de l’Ordre du Canada en 1980.

Son nom de famille est par ailleurs connu pour être à l’origine de la municipalité de Daveluyville, près de Victoriaville.