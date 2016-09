NFL, prise 2

L’an dernier, nous vous proposions notre tout premier cahier spécial sur la saison de la NFL. Nous avons reçu tant de commentaires positifs que cette année nous récidivons avec notre deuxième édition que j’ai le plaisir de vous offrir.

L’intérêt des fans de la NFL au Québec ne fait plus aucun doute. Chaque semaine, vous lisez nos comptes rendus et les prédictions de notre journaliste Stéphane Cadorette, vous les commentez aussi. Encore cette année, nous nous déplacerons sur la route d’ailleurs pour suivre des matchs et vous faire vivre la NFL.

Les Québécois ont tous leur équipe dans la NFL, certains sont des fans des Patriots, d’autres des Broncos, il y a des fans des Bears, des Steelers, des Vikings, des Dolphins, des 49ers et même des Titans, et vous le savez! Chaque équipe a ses fans.

Analyse des divisions

Et la question que vous vous posez est: qu’est-ce que mon équipe va faire cette année?

Notre expert Stéphane Cadorette s’est penché sur la question. Il a décortiqué, pour chaque division, chaque équipe. Il vous présente leurs forces et leurs faiblesses. Notre cahier va vous parler, pour chacune des équipes, des joueurs qui quittent, des additions clés, des joueurs à surveiller et bien sûr de quelles équipes vont participer aux séries.

Le superbowl

Évidemment, Stéphane Cadorette va aussi se mouiller avec son choix pour le prochain Suberbowl: qui va s’y affronter et qui va le gagner.

Ensuite vous serez prêts pour le début de la saison. Et, comme nous, vous redécouvrirez que la NFL est passionnante pour son action, mais aussi pour tous ses rebondissements qui en font une ligue si excitante.

Sur ce, très bonne saison, je vous souhaite tous que votre équipe remporte le Superbowl.

Très bonne lecture