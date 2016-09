Norman Kwong rend l'âme

L’ancien joueur de la Ligue canadienne de football (LCF), homme d’affaires et lieutenant-gouverneur de l’Alberta Norman Kwong est décédé samedi à l’âge de 86 ans.

Le porteur de ballon a évolué pour les Stampeders de Calgary de 1948 à 1950 avant d’être échangé aux Eskimos d’Edmonton, avec qui il a joué jusqu’au moment de sa retraite, en 1960.

Le joueur originaire de Chine a remporté la Coupe Grey quatre fois, en 1948, 1954, 1955 et 1956. Il a par ailleurs été nommé athlète canadien de l’année en 1955. Il a obtenu 9022 verges au sol, maintenant une moyenne de 5,2 verges par course, et inscrit 93 touchés.

«C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la mort de Norman Kwong aujourd’hui [samedi], a réagi par voie de communiqué le commissaire de la LCF, Jeffrey L. Orridge. Notre premier joueur d’origine chinoise a été un porteur de ballon dominant.»

«Les succès dignes des légendes au football n’ont été que le début pour Kwong, un pionnier sur et hors du terrain. Il est également devenu un directeur d’équipe, un homme d’affaires une voie pour le multiculturalisme, un lieutenant-gouverneur et un membre de l’Ordre du Canada.»

Kwong a été nommé lieutenant-gouverneur de l’Alberta en 2005, un poste qu’il a occupé pendant cinq ans.