Que célèbre-t-on à la fête du Travail?

Cette dernière longue fin de semaine de l’été semble être tombée du ciel! Mais son origine cache des luttes syndicales sans lesquelles nos vies seraient beaucoup plus dures.

C’est un 3 septembre qu’a été fêtée la toute première fête du Travail, en 1894. Mais avant d’être un congé férié célébré à la grandeur du Canada, la fête du Travail était une journée de manifestation annuelle qui a commencé quelques 22 ans auparavant, en 1872.

«Pas contents, pas contents, pas contents!»

Cette année-là, des imprimeurs torontois font la grève pour réclamer une journée de travail de 9 heures. Cette manifestation attire 10 000 personnes. À la fin du 19e siècle, en effet, les journées de travail comptent entre 10 et 12 heures!

Sans surprise, les propriétaires des ateliers d’imprimerie, menés par George Brown, un ancien politicien, ne veulent rien savoir de cette revendication. Ils embauchent des briseurs de grève et font arrêter les leaders syndicaux sur la base de «conspiration». En 1872, les lois canadiennes du travail datent de ... 1792!

Or, un adversaire de longue date de George Brown se trouve à être le premier ministre du Canada, John A. MacDonald. Flairant la bonne affaire, MacDonald soutient les grévistes. Il se positionne ainsi comme le champion des classes ouvrières tout en mettant George Brown dans la situation peu enviable de «grand méchant». MacDonald abolit les vieilles lois rétrogrades de 1792 et il rend légale l’activité syndicale au Canada.

Après la grève

Le mouvement pour la journée de 9 heures, et d’autres luttes pour le bien-être des travailleurs, augmente en popularité, au point où une journée de débrayage et de revendication annuelle est instituée de manière non-officielle. Des Américains viennent même au Canada pour célébrer cette journée et l’exporter aux États-Unis. Au cours des années 1880, des pressions sont faites envers le gouvernement pour qu’une journée fériée officielle soit promulguée. C’est fait en 1894.

Et la fête internationale des travailleurs?

En Europe, la fête du Travail porte un autre nom et elle est célébrée une autre date; il s’agit de la fête internationale des travailleurs, soulignée le 1er mai. Cette date a été choisie en 1904 lors d'une réunion internationale de partis politiques socialistes pour commémorer le massacre de Haymarket, qui a eu lieu le 4 mai 1886 à Chicago.

À la fin du 19e siècle, les travailleurs américains militent pour une journée de travail de 8 heures (qui est par la suite devenue la norme qu'on connaît aujourd'hui). Pour embêter les patrons, ils choisissent la journée du 1er mai pour débrayer massivement, puisque l’année fiscale commence cette journée-là. Le 1er mai 1886, c’est 340 000 travailleurs, partout aux États-Unis, qui font la grève en faveur d’une journée de 8 heures.

À Chicago, le 4 mai 1886, les revendications prennent un virage sinistre quand une bombe explose et tue des policiers lors d’une manifestation qui a lieu pour souligner les mortalités de travailleurs qui ont eu lieu lors de la manifestation de la veille (oui, il y avait beaucoup de manifestations à l’époque).

Des anarchistes sont arrêtés, puis condamnés et exécutés injustement - ils ont été prouvés innocents des années plus tard. Donc les socialistes de 1904 veulent se souvenir de cette affaire tragique en instituant la journée internationale des travailleurs le 1er mai de chaque année.

Et aujourd’hui?

Force est de constater qu’aujourd’hui, l’héritage des mouvements ouvriers de la fin du 19e siècle a été grandement oublié quand on «fête le travail» lors du premier lundi de septembre. On en profite généralement pour s’évader au chalet, pour s’amuser avec les enfants avant le «vrai» retour en classe, ou encore pour faire une petite virée aux États-Unis.

Quoiqu’il en soit, cette fin de semaine allongée sonne le glas de l’été et c’est justement peut-être ce choix de date qui a conduit vers cet oubli collectif.

Bonne fête du Travail! Et si vous en avez l'occasion, levez un verre à ces braves imprimeurs de Toronto!

Sources: Encyclopédie canadienne, Pratiks (vidéo).