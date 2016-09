Scott Dixon décroche la position de tête

Après avoir dominé les trois séances d’essais libres du Grand Prix d’IndyCar à The Glen, dans l’État de New York, le Néo-Zélandais Scott Dixon a continué sa domination et s’est emparé de la position de tête, samedi.

Avec un chrono de 1 min 22,5259 s, le pilote de l’écurie Chip Ganassi devient le nouveau détenteur du record du meilleur tour sur le circuit de Watkins Glen. Le record appartenait auparavant à Ryan Brisco en vertu d’un tour en 1:28,1332, en 2009.

«C’était serré, a déclaré Dixon après la séance de qualification, dans des propos rapportés par le site de la série IndyCar. J’ai perdu beaucoup de temps dans la ligne droite arrière et je me suis dit "nous allons rater la position de tête".»

Will Power a obtenu le deuxième meilleur temps, ne concédant qu’un peu moins de cinq centièmes de seconde à Dixon.

Sébastien Bourdais, Helio Castroneves et Tony Kanaan ont complété le top 5 de la grille de départ en vue de la course, qui se déroulera dimanche.