Sintra est un «cas isolé» selon Bitume Québec

Le président du lobby des compagnies d’asphalte dit que son industrie tente par tous les moyens de redorer son image et que la poursuite contre la compagnie Sintra est un cas «isolé».

«[Tous nos membres croient] qu’après quelques années d’incertitude, doublées d’instabilité par plusieurs épisodes spectaculaires de la commission Charbonneau, il est essentiel pour notre industrie de se renouveler et de reprendre la croissance économique [...] Nous avons beaucoup de travail à faire pour renouer avec la confiance du public», a indiqué le président de Bitume Québec, Joe Masi.

Malgré plusieurs nouvelles recommandations émises par son association pour s’assurer que tous les membres respectent les règles de l’art, M. Masi ne s’étonne pas que certaines entreprises soient poursuivies pour collusion et corruption après les révélations de la commission Charbonneau.

«Ce n’est pas la première fois qu’on entend [parler des malversations alléguées de Sintra], donc est-ce qu’on est surpris? Pas vraiment, mais [Sintra] est un cas isolé et ça représente une petite partie de notre industrie. Mais on n’aime jamais entendre ça», a indiqué M. Masi.

Difficile à éradiquer

Malgré tout, impossible pour le président de Bitume Québec de promettre qu’il n’y aura plus jamais de malversations dans son industrie.

«Ça ne veut pas dire non plus qu’à la suite de la commission Charbonneau, jamais plus il n’y aura de corruption ou collusion dans l’industrie. On fait tout ce qu’on peut pour empêcher que ça se reproduise, et j’ose croire que nos mesures fonctionnent vu qu’on n’entend plus parler de ces événements ces jours-ci. Mais on n’est jamais à l’abri des agissements de certaines personnes», a souligné M. Masi.

L’entreprise Sintra n’a pas répondu aux questions du Journal.

Pour sa part, le cabinet de la ministre de la Justice a refusé d’indiquer au Journal quelles autres municipalités avaient fait une demande d’autorisation pour poursuivre une entreprise qu’elle soupçonne de collusion ou corruption.