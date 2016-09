Après avoir été publié au Québec et en France, Jackpot: plaisirs et misères du jeu, le plus récent ouvrage de Denise Bombardier, sera traduit en chinois allégé et distribué au pays de Mao.

«Si c’était un roman qui était traduit en Chine, je serais très heureuse, mais là, c’est un livre sur le jeu qui est traduit dans le pays où il y a le plus de joueurs», a dit Denise Bombardier lors d’une entrevue accordée au Journal.

C’est en juin dernier, alors qu’elle donnait une conférence en lien avec son livre à La Baule, en France, que l’auteure a été approchée par une collaboratrice de la maison d’édition Central Compilation & Translation Press, basée à Pékin.

«Elle avait mon livre et j’ai vu qu’elle avait tout écrit en chinois, qu’elle avait rajouté des pages, a raconté celle qui y présente une analyse du jeu et des casinos en tant que phénomènes de con­sommation. Il n’y a pas de casinos, en Chine continentale. Les casinos sont à Macao et à Taïwan. Là, j’ai compris qu’il va y en avoir, des casinos. Alors, ils traduisent mon livre.»

Photo courtoisie

Souvenirs de chine

Denise Bombardier, qui a eu l’occasion de fréquenter des casinos aux quatre coins de la planète, dit avoir été fascinée par les habitudes de jeu des Chinois, lors de ses passages à Macao.

«Le jeu est dans l’ADN des Chinois, a-t-elle dit. Les casinos de Macao rapportent dix fois plus d’argent que ceux de Vegas. Tous les hôtels de Las Vegas y sont, mais ils sont plus grands et ont encore plus de boutiques.»

Adepte des machi­nes à sous, l’auteure revient même sur son expérience au Venetian de Macao dans les pages de son livre, lancé au Québec il y a près d’un an.

«Je ne savais pas combien je jouais, car le dollar de Hong Kong, ce n’est pas la monnaie de Macao. J’étais complètement mêlée, a-t-elle raconté. J’ai dû jouer assez fort, parce que je gagnais, je gagnais... Les machines les plus addictives et les plus modernes sont là.»

Jackpot: plaisirs et misères du jeu, publié aux Éditions de l’Homme, est vendu en librairies.