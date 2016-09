Sur la trace des Vikings

Surnommée la «Venise du Nord», cette ville s’étendait à l’origine sur une centaine d’îles. On y trouve près de 4000 monuments protégés et 250 musées dont plusieurs sont dans d’anciens palais ou manoirs.

Dans la vieille ville, ­ceinturée d’une muraille de 3 km et de 26 tours, on retourne au Moyen Âge alors que le commerce y était prospère et que toutes ses jolies maisons aux toits rouges étaient des entrepôts.

Ville portuaire de la mer du Nord, c’est un ancien village de ­pêcheurs et de navigateurs. On y trouve une grande concentration de petites maisons blanches (18e siècle), considérées comme les mieux conservées de toute l’Europe du Nord.

Réveil à 6 h 30 pour les passagers désireux d’admirer le majestueux Aurlandsfjord, un bras du Sognefjord, le plus long fjord d’Europe et le 2e plus long au monde (204 km). Sa profondeur atteint 1308 mètres. Flåm (prononcer «Flomme»), offre des paysages sauvages et spectaculaires, surtout quand on ­emprunte les chemins tortueux et très étroits (en auto ou en train) à travers la montagne, dans laquelle sont creusés de longs tunnels (longs de 2,5 à 15 km).