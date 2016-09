Thierry Lhermitte à contre-emploi

Thierry Lhermitte joue un des rôles les plus touchants de sa carrière dans la comédie dramatique La nouvelle vie de Paul Sneijder, un film qui a été tourné en grande partie à Montréal il y a un an et demi.

Au bout du fil, Thierry Lhermitte parle avec fierté de ce film émouvant et subtil réalisé par le cinéaste français Thomas Vincent d’après un roman de l’auteur Jean-Paul Dubois. La nouvelle vie de Paul Sneijder lui a permis de jouer dans un registre différent (plus dramatique), mais aussi de passer quelques mois à Montréal, une ville qu’il a adoré et où il a tissé des liens au fil des ­années (son fils y est installé avec sa petite ­famille).

«J’avais déjà été séduit par le scénario, mais c’est vrai que le fait que le film soit tourné à Montréal a rendu le projet encore plus attirant», admet en ­entrevue l’acteur du Dîner de cons et des Bronzés.

Dans La nouvelle vie de Paul Sneijder, Thierry Lhermitte incarne un Français vivant à Montréal qui tente de se ­remettre d’un accident d’ascenseur ­inusité qui a causé la mort de sa fille. Sous le choc, il abandonnera son travail bien rémunéré pour se faire engager­­ comme promeneur de chiens.

«En lisant le scénario, j’ai retrouvé ce que j’aimais des romans de Jean-Paul Dubois», souligne l’acteur de 63 ans.

«C’est une histoire assez noire, mais avec un regard très ironique. Pour moi, c’était intéressant à jouer parce que mon personnage parle peu et que tout se passe dans les silences et les non-dits. J’ai souvent joué dans des films où il y avait énormément de dialogues, alors c’était assez nouveau pour moi de ­travailler avec si peu de texte.»

«Ce n’était pas trop déstabilisant ­parce que j’ai eu la chance de travailler avec un réalisateur (Thomas Vincent) qui est très attentif au jeu et qui voyait très bien ce qui était juste ou pas. C’était très rassurant de travailler avec lui.»

Sur le plateau du film, Thierry Lhermitte a aussi pu côtoyer plusieurs acteurs ­québécois, dont Pierre Curzi, Guillaume Cyr et Hugo Dubé, qui ont tous des rôles secondaires dans l’histoire.