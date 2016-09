Trois kayakistes québécois atteignent le Yucatan après 15 mois en mer

RIO LAGARTOS, Mexique – Trois kayakistes de la région de Montréal ont atteint en kayak la péninsule du Yucatan, au Mexique, après 15 mois en mer.

Les trois passionnés originaires de l’île Perrot, Julien Granger, Luc Labelle et Nuka De Jocas-McCrae, ont quitté Montréal le 16 mai 2015. Plus de 7350 km plus tard, parcourus en mer le long de la côte est américaine, ils ont atteint leur but, la ville de Rio Lagartos, en fin de semaine.

Durant cette aventure de 475 jours, ils se sont donné pour mission de promouvoir les valeurs environnementales, l'activité physique et le dépassement de soi, peut-on lire dans un communiqué publié samedi. L’expédition a demandé plus de deux ans de préparation.

«Tout au long de leur expédition, ces trois amis de longue date ont appris sur eux-mêmes, ainsi que sur la grande richesse naturelle et culturelle de la côte est de l'Amérique du Nord», est-il indiqué.

Il était possible pour le public de suivre leur parcours en temps réel sur leur site www.defigofetch.com. Au fil du voyage en kayak de mer qui les a menés dans 19 États, ils ont tenu un blogue et ont partagé leurs aventures avec des classes francophones durant l’année scolaire.

Les trois kayakistes devraient être de retour à Montréal le 9 septembre. Ils veulent présenter des conférences, notamment sur la grande diversité écologique qu’abrite la côte Est, et démontrer qu’«il est possible d’accomplir ses rêves et de relever tous les défis, peu importe l'ampleur».