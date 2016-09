Un attentat déjoué au centre-ville d’Ottawa

Le centre-ville d’Ottawa est venu près d’être le théâtre d’un attentat terroriste plus meurtrier que celui survenu au World Trade Center en 2001, raconte l’auteur.

L’histoire peut paraître invraisemblable, mais Alex Caine est catégorique. ­«Selon mon évaluation, cet attentat aurait fait 3000 morts», dit l’homme de 68 ans, rencontré dans un hôtel du centre-ville de Montréal dans le cadre de la parution de son plus récent livre Métier: Infiltrateur 2.

Mai 2002. À peine huit mois se sont écoulés depuis les attentats du 11 septembre qui ont fait plus de 2600 victimes.

Dans son livre, Alex Caine raconte qu’il vient de terminer une opération d’infiltration au sein d’un groupe terroriste qui prévoyait faire exploser un camion piégé au cœur de Manhattan, à New York.

Il rentre donc chez lui, en Outaouais, pour quelques semaines de vacances bien méritées.

Un concours de circonstances fait en sorte qu’un groupe de skinheads – un groupe suprématiste blanc – lui demande son aide pour participer à un plan machiavélique au centre-ville d’Ottawa, lors d’une manifestation antimondialisation prévue à la fin juin.

«En gros, on avait été engagés pour faire de la casse et de la bataille lors de la manifestation. Ce n’était pas grand-chose», explique Alex Caine.

Alex Caine Photo Maxime Deland

Mais rapidement, les plans changent. «Tout a changé lors d’un gros meeting de skinheads à Toronto, auquel je n’ai pas été invité. Quand ils sont revenus, ce n’était plus juste une bataille qu’il fallait faire. C’était un attentat terroriste», raconte Alex Caine.

Quand il a informé les services de renseignement du complot qui se tramait, Caine n’a pas été pris au sérieux. Du moins pas sur le coup.

Il a même accepté de passer – avec succès – le test du polygraphe pour prouver à ses supérieurs qu’il disait vrai.

«À un certain moment, l’un des skinheads m’a emmené à l’endroit où le camion devait exploser. Il m’a même remis une carte avec des X et des points de repère», dit-il.

Le camion bourré d’explosifs devait être garé dans le stationnement souterrain d’un immeuble gouvernemental de la rue Elgin et il devait exploser durant la manifestation.

«Ma seule façon de contrôler la situation, c’était de me porter volontaire pour conduire le camion piégé. J’aurais pris l’autoroute et je me serais éloigné le plus possible du centre-ville avant qu’il ne saute. Pour sauver 3000 personnes, j’étais prêt à mourir», raconte l’homme.

Panique

Selon Alex Caine, les autorités ont paniqué à l’approche de la date fatidique. «Les policiers n’ont pas voulu courir de risques. Ils ont arrêté toute la bande de skinheads, moi y compris», dit-il.

Mais selon lui, le plan aurait très bien pu se réaliser quand même si les terroristes avaient décidé de confier la mission kamikaze à «un autre tata, à qui ils auraient donné du cash».

«Si vous saviez combien d’attentats terroristes ont été tentés depuis les ­attaques du 11 septembre 2001, vous ­auriez du mal à dormir sur vos deux oreilles», affirme-t-il.

Après avoir notamment infiltré la ­mafia russe, les triades chinoises et les groupes de motards criminalisés, Alex Caine est aujourd’hui retraité. «À moins que le téléphone sonne à nouveau!» dit-il avec un sourire en coin.