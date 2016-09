Un automne chargé pour François Arnaud

Très occupé aux États-Unis par les temps qui courent, François Arnaud sera doublement présent sur nos écrans cet automne. En plus d’être en vedette dans la série américaine Blindspot: mémoire tatouée, diffusée sur la chaîne AddikTV, l’acteur québécois joue un rôle dans le drame historique La reine-garçon, qui a pris l’affiche hier.

Blindspot (Blindspot: mémoire ­tatouée, en version française) a été tourné à New York il y a un an, alors que l’acteur québécois­­ venait de prendre la décision de s’installer dans la Grosse Pomme. La reine-garçon (qui relate le parcours de la reine Christine de Suède) a été tournée deux ans auparavant en Finlande, mais Arnaud était associé au projet depuis quelques années­­ déjà.

«C’est (l’auteur) Michel Marc ­Bouchard qui m’a fait découvrir ce ­projet. Je venais de tourner le film Les Grandes Chaleurs avec lui et j’étais à Toronto pour présenter J’ai tué ma ­mère de Xavier Dolan. Michel Marc était là pour rencontrer le réalisateur du film, Mika Kaurismaki. Il m’a proposé d’y ­aller avec lui. C’est à cette occasion que j’ai rencontré Kaurismaki et ç’a débouché sur une proposition pour le rôle. C’est la seule fois de ma vie où j’ai ­décroché un rôle en allant à un dîner!»

«Avec les costumes et les scènes d’épée, c’est vrai que ça peut paraître semblable. Mais ce n’est pas du tout la même époque. Pour moi, c’était très différent. Il y a quelque chose dans l’ambiance nordique de beaucoup plus froid que l’opulence du Rome qu’on voyait dans Les Borgia.»

«C’était une belle expérience, dit-il. On a tourné dans plusieurs quartiers de New York où je venais juste de ­déménager, alors c’était parfait pour moi à ce moment-là. C’était spécial de jouer pour la première fois de ma vie un vrai personnage américain, un gars d’armée. Je n’avais encore jamais joué ce genre de rôle.»

«Blindspot a cimenté ma relation avec NBC. Quand on a su que mon personnage de Blindspot n’allait pas revenir, ils m’ont dit qu’ils allaient me trouver autre chose. On m’a finalement offert le rôle principal de Midnight, Texas, qui est un projet vraiment tripant. C’est une comédie d’horreur, basée sur une série de livres de l’auteure de True Blood. Je joue un médium qui parle aux morts et aux fantômes, donc ça ne ressemble à rien de ce que j’ai fait ­jusqu’à maintenant.»

François Arnaud a passé le mois de juin à Montréal pour le tournage du film québécois Origami.