Un hiver 2017 froid et pénible à prévoir ?

En entrevue à la CBC, Peter Geiger, le rédacteur en chef du Canadian Farmers Almanac (l’almanach des fermiers canadiens) prévoit un retour de l’hiver de « vieil homme ». On déduit que cela signifie qu’il fera très froid et qu’on peut s’attendre à de plus importantes chutes de neige que l’an dernier.