Un office cabossé

La vraie raison de la suspension du travail de l’Office n’est pas trop claire. C’est déjà une tare. Une organisation publique qui annule des travaux d’une telle importance devrait avoir des raisons graves et limpides.

J’ai lu et relu le communiqué dans lequel l’ONÉ confirmait l’annulation de tous les travaux de la semaine. Celui-ci comporte trois paragraphes d’explications pour justifier la décision. Les deux premiers réfèrent aux manifestants.

On y parle de perturbations, de violence, de préoccupations quant à la sécurité des participants. Franchement ridicule. Il y a bien eu une dizaine d’opposants qui ont profité de lacunes de sécurité pour faire des bouffonneries dans la salle d’audience. Un seul a semblé jouer les fiers à bras, et encore.

En moins de cinq minutes, les policiers d’expérience du SPVM pouvaient ramener l’ordre et permettre la tenue des travaux. De toute façon, l’Office national de l’énergie traite presque toujours des dossiers qui vont attirer quelques provocateurs environnementalistes. Cela va de soi.

Le communiqué juxtapose deux motifs et nous laisse jouer aux devinettes pour trouver le vrai. Il n’y a pas beaucoup de bonnes réponses possibles pour l’ONÉ.

Si vous avez annulé les travaux pour une poignée de manifestants, alors vous êtes des pleutres indignes de conduire des analyses fondamentales pour l’économie, l’environnement et la sécurité au pays.

Si vous avez annulé les travaux à cause d’un malaise éthique, alors pourquoi vous être présentés lundi matin à Montréal? Vous auriez dû suivre le conseil du maire Coderre et tout annuler avant. Vous avez dépensé pour la location de salles et de chambres d’hôtel, vous avez payé des frais de déplacement afin de venir vous humilier sur la place publique.