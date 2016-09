Une autre édition couronnée de succès

Une fois de plus, le succès a frappé les Internationaux de tennis junior de Repentigny.

Les amateurs de tennis ont eu droit à du jeu inspiré livré par les meilleures raquettes du monde. Dame Nature a été au rendez-vous et près de 12 000 spectateurs ont visité les installations du parc Larochelle au fil de la semaine.

Lionel Armstrong Photo François-David Rouleau

«C’est une édition extraordinaire, a déclaré le directeur général Lionel Armstrong lors de la grande journée de clôture, samedi. C’est un grand succès et nous avons suivi notre mot d’ordre à la lettre. Nous avons fait ça comme des professionnels.»

Selon l’homme qui dirige l’événement depuis six ans, la grande qualité des joueurs et des joueuses, les quelque 200 bénévoles et le soutien inconditionnel de la Ville de ­Repentigny ont contribué à faire de cette 31e édition une vive réussite. La venue des ­Internationaux des États-Unis aidant, 7 des 25 meilleures raquettes du monde, autant chez les filles que chez les garçons, ont participé au tournoi.

Les performances des ­Canadiens en lice ont aussi contribué à cette réussite. Finaliste en 2015, la jeune sensation Félix Auger-Aliassime a participé à la demi-finale. Bianca ­Vanessa Andreescu a aussi atteint les demi-finales, mais a dû déclarer forfait. Et Benjamin ­Sigouin s’est hissé en quart de finale, tombant aux mains du ­finaliste Liam Caruana.

L’abandon de dernière minute d’Andreescu a toutefois eu l’effet d’une douche froide sur les amateurs et les organisateurs. «C’est malheureux pour nous. On est ici pour livrer un spectacle. On ne peut pas douter d’une blessure. Elle a été évaluée par un spécialiste. Il faut respecter sa décision», a plaidé M. Armstrong.

«Nous avons eu une belle semaine de tennis. C’était quelque peu inespéré d’avoir Bianca avec nous. Elle a livré de bonnes performances jusqu’à son retrait en demi-finale, a indiqué le directeur du tournoi, Richard Quirion. Chez les gars, on a eu un bon spectacle avec Félix et Benjamin. On pouvait s’attendre à ce que, si Benjamin perdait, ce soit face à l’éventuel gagnant. Félix va revenir et prouver qu’il est capable de gagner ce tournoi.»