Une «marche blanche» à Québec pour un registre public des délinquants sexuels

QUÉBEC - Une centaine de manifestants ont réclamé un registre public des délinquants sexuels samedi à Québec. Pendant près de trois heures, ils ont marché, revendiqué et crié pour se faire entendre du gouvernement.

«Nous voulons un registre au nom des victimes qui n’ont pas obtenu justice et pour protéger nos enfants, a dit une manifestante interrogée par TVA Nouvelles. Présentement, on agit après le crime et non avant.»