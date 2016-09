Alicia Keys inspire des personnalités à se démaquiller

Au printemps dernier, Alicia Keys a décidé de s’afficher sans maquillage, une décision qu’elle maintient, même lors de galas prestigieux. Elle inspire maintenant d’autres personnalités à laisser tomber le fond de teint, les rouges à lèvres, les brosses et pinceaux.

Les animateurs de l’émission matinale Today, au réseau NBC, ont essuyé leur maquillage avec des lingettes lors de leur entrevue avec la musicienne, qui commencera comme coach à The Voice le 19 septembre prochain.

L’animatrice Tamron Hall a bien dit qu’il ne s’agissait pas d’une opération de recrutement, mais qu’elle le faisait pour démontrer qu’elle aussi se sentait bien au naturel.

Alicia Keys a répété les raisons pour lesquelles elle a délaissé le maquillage: «Écoutez, j’aime beaucoup le maquillage, c’est vraiment correct d’en porter. Mais c’est important de s’écouter. C’est important d’être authentique. Il faut être qui on est et ne pas laisser quiconque nous dire ce qu'on devrait être. L’autre chose, et c’est assez fou, même juste cette conversation, c’est que ça montre nos exigences envers les femmes, cette obsession des standards de beauté.»

Lorsqu’elle a décidé de ne plus porter de maquillage, Keys a écrit une lettre pour Lenny Letters dans laquelle elle explique qu’elle était fatiguée de devoir être un caméléon pour plaire à tout le monde. Pour elle, cesser de se maquiller signifie se montrer au monde telle qu’elle est réellement, sans artifice.

Elle termine cette lettre avec ces mots: «j’espère sincèrement que c’est le début d’une révolution.»

Ses prières s’exaucent tranquillement!