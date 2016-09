Andrew Ranger: «Ça me fait mal»

«Tout avait pourtant bien commencé, a indiqué le pilote de Granby. On s’assurait de ménager la mécanique et les pneus pour garder le meilleur pour la fin. Puis, tout a basculé.»

Malgré ses bonnes intentions et son talent indéniable, Ranger réalise que personne n’est à l’abri d’une panne mécanique, lui qui visait un troisième championnat après avoir été couronné en 2007 et 2009.

«Notre équipe a travaillé tellement fort pour me procurer une voiture performante. On va maintenant participer aux deux dernières courses pour donner un spectacle, sans se soucier des points au championnat.»

Après avoir été, à 16 ans, le plus jeune pilote de l’histoire de la série à avoir gagné une course, plus tôt cette année, il pourrait aussi devenir son plus jeune champion.

«Tout était encore possible avant la course, a t-il indiqué, mais là, on ne peut plus y penser. C’est dommage, car on était revenu dans la course au championnat après avoir manqué la première étape de la saison.»