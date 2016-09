Catharine Pendrel championne du monde de XCO

La Canadienne Catharine Pendrel a terminé troisième à l’étape de cross-country olympique (XCO) disputée dans la principauté d’Andorre pour mettre la main sur le titre de championne de la Coupe du monde, dimanche.

Il s’agit d’un troisième sacre pour l’athlète originaire de Kamloops, en Colombie-Britannique.

«Être couronnée championne de la Coupe du monde me fait me sentir vraiment bien, surtout après toutes les souffrances encourues aujourd'hui [dimanche]» a expliqué Pendrel dans un communiqué émis par cyclisme Canada.

La Canadienne a entamé la sixième et dernière course de la Coupe du monde en force, avant de chuter et de se retrouver en troisième place.

L’autre représentante de l’unifolié, l’Ontarienne Emily Batty, a terminé l’épreuve au 12e rang. Elle pointe au troisième échelon du classement général. La Danoise Annika Langvad s’est intercalée entre les deux Canadiennes au classement.

Pendrel avait remporté la médaille de bronze de l’épreuve féminine de vélo de montagne lors des Jeux olympiques de Rio, plus tôt cet été.