Centre-ville de Montréal: un homme gravement blessé par balle

MONTRÉAL – Un homme a été gravement blessé par balle dimanche matin, au croisement des rues Sainte-Catherine et Crescent, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Son état est jugé sérieux, mais stable.

Vers 3 h 30 dimanche matin, les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont entendu un coup de feu lors de leur patrouille régulière au centre-ville.

À leur arrivée aux croisements des rues Sainte-Catherine et Crescent, ils ont localisé un homme de 21 ans à terre, atteint d’au moins un projectile d’arme à feu au haut du corps.

Le suspect avait déjà quitté les lieux.

La victime a été emmenée au centre hospitalier. Son état était jugé sérieux, mais stable.

Afin d’analyser la scène et récolter d’éventuels témoignages, les policiers ont érigé un périmètre de sécurité. Tôt dimanche matin, la rue Sainte-Catherine était fermée entre les rues Bishop et de la Montagne, ainsi que la rue Crescent entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve.

Les enquêteurs tentaient de regarder des images qui auraient pu être captées dans le secteur par des caméras.

Grâce aux premières informations récoltées, ils ont appris qu’une altercation aurait éclaté entre deux hommes et au moins un coup de feu aurait été tiré.

«Selon des témoins, le suspect aurait ensuite pris la fuite à pied, en direction sud sur la rue Sainte-Catherine», a expliqué André Leclerc, porte-parole du SPVM.