Croisières: le Anthem of the Seas traverse la tempête Hermine au large des côtes américaines

Le bateau de croisières Anthem of the Seas, un des plus gros du monde, pouvant accueillir jusqu'à 5000 passagers, s’est retrouvé au cœur de la tempête tropicale Hermine dimanche au large de la côte est américaine alors qu’il se dirige vers les Bermudes.

Plusieurs passagers du navire ont publié des messages, des photos et des vidéos dans les médias sociaux en après-midi disant que le bateau, qui a quitté le port de Bayonne, dans le New Jersey, tanguait passablement alors qu’il rencontrait des vents de plus de 165 km/h.

«Tout était correct jusqu’en début de matinée, puis le bateau a commencé à tanguer un peu, a dit Derek Biedermann, un résident du New Jersey, cité par ABC News. Nous avons vu quelques vagues de 40 ou 50 pieds à un certain moment.»

Il a indiqué que les assiettes volaient partout dans un restaurant du navire.

«C’est excitant pour moi, mais la moitié des gens sur le bateau sont dans leurs chambres en ce moment au-dessus de la toilette», a-t-il ajouté.

Plusieurs passagers ont effectivement inscrit le mot-clic #Seasick (mal de mer) dans leurs messages transmis à partir du bateau.

Une vidéo montrant l’ampleur des vagues sur l’océan prise par Robert McHugh, un passager du Anthem of the Seas, est devenue virale sur Twitter et a été reprise par des réseaux de télévision.

«Le Anthem of the Seas enregistre des rafales de 90 nœuds (environ 166 km/h)», a écrit M. McHugh pour accompagner sa vidéo. «Sur le Anthem of the Seas naviguant à travers #Hermine», a-t-il écrit dans un autre message.

Le Anthem of the Seas a quitté Bayonne, au New Jersey, samedi soir à destination des Bermudes où il doit arriver en début de semaine. Dimanche après-midi, selon différents sites internet de localisation de navires, il était à environ 200 km au sud-est du cap Cod.

Hermine, qui était au stade de tempête tropicale dimanche, sévissait justement dans ce secteur de l’océan Atlantique au large des côtes de la Virginie jusqu’au Massachusetts.

Le Anthem of the Seas n’en est pas à ses premières mésaventures. En février dernier, à la fin du mois, il avait été forcé de rebrousser chemin en raison d’une éclosion de norovirus (qui provoque la gastro-entérite) à son bord et de la menace d’une sévère tempête au large du cap Hatteras. Quelques semaines plus tôt, il avait été frappé par des vagues de 30 pieds durant une forte tempête et avait subi des dommages.

Le Anthem of the Seas fait 1141 pieds (environ 347 mètres) de longueur, 136 pieds (environ 41 mètres) de largeur, peut accueillir 4905 passagers et 1500 membres d’équipage pour ses croisières internationales. On compte à son bord 18 ponts et 16 ascenseurs. Considéré comme un des cinq plus gros bateaux de passagers du monde, il appartient à la compagnie Royal Caribbean.