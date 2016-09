De pur inconnu à quart-arrière des Broncos

De toute évidence, personne dans le vestiaire des Broncos ne va crier haut et fort que jouer derrière Trevor Siemian n’a rien de rassurant. Toutefois, tous assurent que le jeune quart-arrière a pleinement mérité cette opportunité.

La saison morte à Denver s’est révélée pour le moins tumultueuse avec le départ des deux pivots de la dernière campagne couronnée de succès. Si les mordus des Broncos connaissaient bien Siemian, plusieurs ont néanmoins tapé son nom plus vite que leur ombre dans Google quand l’équipe a fait savoir qu’il se battrait pour le poste de partant.

«Devant tant d’incertitude, les joueurs ont très bien réagi», a fait remarquer l’entraîneur-chef Gary Kubiak. Ils sont demeurés concentrés malgré les tensions et, en fin de compte, c’est un sport d’équipe et c’est le temps d’aller jouer. Si nous voulons connaître du succès, ce sera en équipe et pas grâce à un seul individu», a-t-il enchaîné.

Comme un jeu vidéo

La citation du jour est revenue au porteur de ballon CJ Anderson. Quand on lui a demandé si l’inexpérience de Siemian pourrait se transformer en avantage pour les Broncos puisque leurs rivaux savent peu de choses sur lui, il a fait une analogie plutôt cocasse.

«Est-ce que c’est vraiment un avantage, par exemple, quand tu essaies un nouveau jeu vidéo que tu ne connais pas? Il y a des chances que tu meures une couple de fois! Ça n’a pas le choix d’arriver», a-t-il lancé dans un élan de franchise.

«Je suis aussi sûr que ça va être le cas avec Trevor. On s’en va à la guerre avec lui et on sera derrière lui», a-t-il continué plus sérieusement.

Un leader tranquille

Dans le vestiaire, Siemian a constamment le sourire et sa démarche est lente, quelque peu déglinguée. Un néophyte pourrait le croire nonchalant. «C’est quelqu’un de très calme et il affiche une belle confiance tranquille», a corrigé le secondeur Brandon Marshall.

«J’adore Trevor et je l’aimais déjà l’an dernier. À ce moment-là, je disais déjà à plusieurs personnes qu’il serait très bon un de ces jours. Il faut maintenant lui donner de l’expérience. On sait qu’il y aura des moments difficiles, mais on continuera à le soutenir.»

