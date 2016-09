Des choix santé à l’heure du lunch!

À la rôtisserie St-Hubert, la salade César peut être servie en accompagnement. Cette portion, soit 145 g, contient 340 calories, 29 g de lipides (l’équivalent de plus de 7 cuillères à thé de beurre) et 510 mg de sodium. À cela, on doit ajouter la vinaigrette! Chaque 15 ml (1 c. à soupe) ajoutera près de 70 calories et environ 8 g de lipides (l’équivalent de près de 2 cuillères à thé de beurre) en plus. Gageons qu’une cuillère à soupe ne sera pas suffisante! Un accompagnement qui, finalement, se compare à une portion de frites (480 calories et 23 g de lipides)! Étonnant, n’est-ce pas?