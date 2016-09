Des hommes portent le voile pour soutenir les femmes voilées de force en Iran

En 2014, la journaliste new yorkaise d’origine iranienne Masih Alinejad a lancé la campagne «My Stealthty Freedom» («Ma liberté furtive») pour que les femmes iraniennes voilées de force partagent les moments où elles se dévoilent en public. Récemment, elle a également demandé aux hommes de se voiler et ils embarquent!

Même si le hijab est un choix personnel pour plusieurs femmes musulmanes, ce n’est pas le cas en Iran. Depuis la Révolution islamique de 1979, les femmes y sont obligées de porter le voile en public. Les femmes qui ne le portent pas risquent une panoplie de réprimandes, allant d’amendes à la prison.

Pour dénoncer cette loi absurde, Masih Alinejad demande aux Iraniennes de laisser tomber le voile quelques minutes, de se prendre en photo et de partager ce moment de liberté furtive sur les réseaux sociaux. Cette campagne connaît un bon succès depuis 2014.

Or, cet été, Alinejad a demandé aux hommes de se voiler, pour démontrer leur solidarité envers les femmes et soutenir le droit des femmes au choix personnel de porter le hijab. Elle demande de partager leurs photos avec le mot-clic #meninhijab sur les réseaux sociaux. La réponse est plus que positive.

«Pour des millions d’Iraniennes, le hijab obligatoire est une insulte à leur dignité.» -Masih Alinejad, journaliste et militante

La journaliste souligne: «La plupart de ces hommes vivent en Iran et ils ont vu comment leurs mères, soeurs, cousines souffrent aux dépens de la police de la moralité et de l’humiliation du hijab forcé. [...] Plusieurs hommes se sont habitués à voir des femmes voilées de force et pensent maintenant que c’est la norme. Mais pour des millions d’Iraniennes, le hijab obligatoire est une insulte à leur dignité.»

Une photo publiée par Azərbaycanın Xəbəri (@xeberaz.az) le 11 Août 2016 à 14h59 PDT

Elle poursuit: «J’ai pensé que c’était une idée fantastique d’inviter les hommes à soutenir les droits des femmes.»

Cette initiative démontre en effet l’injustice du voile obligatoire, alors que les hommes peuvent porter pratiquement ce qu’ils veulent. On peut suivre la campagne sur Facebook et sur Instagram.

Une photo publiée par Zeynep Demirkan (@zeiyoga) le 24 Août 2016 à 13h35 PDT

Une photo publiée par Masih Alinejad (@masih.alinejad) le 29 Août 2016 à 23h23 PDT

Une photo publiée par Masih Alinejad (@masih.alinejad) le 22 Août 2016 à 8h27 PDT

Source: The Independent