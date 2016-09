Du panache et un record pour Serena

La joueuse no 1 mondiale Serena Williams a décroché aisément son billet pour les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis hier avec un énième record à la clé, tandis que la Roumaine Simona Halep a failli se faire surprendre.

Sans surprise, Williams a dominé la Suédoise Johanna Larsson (no 47) en deux sets 6-2, 6-1 et affrontera en 8e de finale la Kazakhe Yaroslava Shvedova (N.52), victorieuse de la Chinoise Zhang Shuai (no 51) 6-2, 7-5.

La cadette des sœurs Williams s’est offert un énième record, avec son 307e match remporté dans un tournoi du Grand Chelem, ce qui lui a permis de dépasser sa compatriote d’origine tchèque Martina Navratilova.

«C’est incroyable d’atteindre ce chiffre, et quoi de mieux que de le faire dans le tournoi où tout a commencé», a-t-elle savouré.

Williams peut dépasser une autre légende du tennis féminin, l’Allemande Steffi Graf, si elle remporte son 23e titre du Grand Chelem à New York.

L’Américaine peut également perdre gros, à savoir la première place ­mondiale qu’elle occupe sans interruption depuis février 2013, si elle n’atteint pas le dernier carré.

De son côté, Halep, 5e joueuse mondiale, a éprouvé toutes les peines du monde à se débarrasser de la Hongroise Timea Babos (no 34) 6-1, 2-6, 6-4.

Halep, demi-finaliste de l’épreuve en 2015, avait pourtant remporté la première manche en vingt-quatre minutes, mais, comme cela lui arrive fréquemment, elle a perdu sa concentration et laissé le champ libre à son adversaire dans le deuxième set.

Radwanska expéditive

Dans la dernière manche, Babos a pris le service de la Roumaine pour mener 3-1 avant de rapidement perdre cet avantage et de craquer mentalement à l’image de sa double faute sur la balle de match.

«Ç’a été un match difficile. Je ne sais pas comment je suis revenue, je n’ai pas joué mon meilleur tennis», a reconnu Halep.

En huitième de finale, la lauréate du tournoi de Montréal en juillet affrontera l’Espagnole Carla Suarez (no 12), qui n’a, elle, éprouvé aucun problème face la Russe Elena Vesnina (no 20), l’éliminant 6-4, 6-3.

La Polonaise Agnieszka Radwanska, 4e joueuse mondiale, a dominé la Française Caroline Garcia (no 23) 6-2, 6-3.

«J’ai très bien joué d’emblée, ce qui est important contre une joueuse qui sert aussi fort», a souligné Radwanska, qui n’a jamais dépassé les huitièmes de ­finale à Flushing Meadows.

Murray trime dur

Dans le tableau masculin, le no 2 mondial Andy Murray a souffert pendant plus de trois heures face à l’Italien Paolo Lorenzi avant de décrocher enfin sa qualification pour les huitièmes de finale grâce à une victoire en quatre manches de 7-6 (4), 5-7, 6-2, 6-3.

L’Écossais a été particulièrement déstabilisé lors des deux premières manches par la combativité et la prise de risque de son adversaire, 40e mondial, en état de grâce.

Murray, vainqueur à Wimbledon en juillet et champion olympique à Rio en août, s’est également compliqué la tâche avec un total bien trop élevé de fautes directes (63).

«C’est un joueur qui ne vous donne pas de points faciles et comme de mon côté j’ai fait trop d’erreurs bêtes. Il a fallu être patient», a-t-il admis.

Il lui faudra singulièrement élever son niveau de jeu en huitième de finale, où il sera opposé au Bulgare Grigor Dimitrov (no 24), à nouveau proche de son ­meilleur niveau.

Del Potro continue

L’Argentin Juan Martin del Potro a confirmé qu’il faudra compter sur lui lors du US Open avec sa nette victoire face à l’Espagnol David Ferrer,

13e mondial, au troisième tour.

Del Potro, vainqueur de l’épreuve en 2009 mais privé de compétition lors des deux dernières saisons en raison de blessures aux poignets, s’est imposé en trois manches de 7-6 (3), 6-2, 6-2.

L’Argentin, 142e mondial et bénéficiaire d’une invitation, sera opposé en huitième de finale à l’Autrichien Dominic Thiem (no 10), vainqueur plus tôt dans la douleur de l’Espagnol Pablo Carreno (1-6, 6-4, 6-4, 7-5).

«C’est vraiment très spécial pour moi de retrouver ce stade et ce public. Après ma troisième blessure, j’ai été tout près d’arrêter le tennis, et me retrouver ici est quelque chose d’extraordinaire, a insisté del Potro, qui a fait forte impression durant les Jeux ­olympiques de Rio en ­décrochant la médaille d’argent en simple.