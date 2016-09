Encore des défis à relever pour le hockey féminin

Les Canadiennes de Montréal se préparent pour une nouvelle saison et elles auront plusieurs défis à relever. Non seulement elles tenteront de mettre la main sur la fameuse Coupe Clarkson, mais elles essayeront aussi de se tailler une plus grande place dans le monde du sport professionnel dans la métropole.

«On fait des pas dans la bonne direction en ayant une ligue professionnelle de hockey féminin, a affirmé Katia Clément-Heydra en marge du camp de sélection des Canadiennes de Montréal à Brossard. C’est bon que les joueuses n’aient plus rien à payer pour jouer, mais ça commence à presser de payer les athlètes.»

La jeune femme de 26 ans avoue ne pas avoir pu consacrer autant de temps qu’elle le voulait à sa préparation en vue de la prochaine saison puisqu’elle devait travailler.

«Comme on doit avoir un emploi pour gagner un peu notre vie, on ne peut pas se concentrer à notre sport à 100%. Je suis sûre que le sport pourrait être à un niveau encore meilleur si les joueuses recevaient un salaire et se concentre sur leur sport», a souligné Clément-Heydra.

Il y a tout de même quelques améliorations puisque les équipes de la Ligue canadienne de hockey féminin reçoivent de plus en plus de soutien au fil des ans.

«Il y a de l’évolution. Surtout depuis que des équipes de la Ligue nationale appuient des équipes de notre ligue. Il y a aussi des joueuses de partout et ça aide vraiment à faire évoluer le sport», a expliqué Marie-Philip Poulin, la meilleure pointeuse des Canadiennes.

«Le hockey féminin est aussi bon que le hockey masculin. Il n’y a pas de mise en échec, mais le niveau de jeu est tout aussi bon», a ajouté la double médaillée d’or aux Olympiques.

Les Canadiennes sont cependant optimistes quant à la popularité de leur équipe.

«De plus en plus de gens savent c’est quoi les Canadiennes. Les médias s’y intéressent de plus en plus aussi», a indiqué la recrue Cassandra Poudrier.

«La popularité grandit de plus en plus. On a eu deux matchs «sold-out» l’an dernier», a renchéri Clément-Heydra.

Pour la jeune Poudrier qui a évolué à l’Université de Cornell aux États-Unis au cours des dernières années, il y a encore beaucoup de défis à relever. Cependant, le hockey féminin est dans la bonne direction. «La victoire de l’équipe féminine aux Jeux olympiques de 2014 a vraiment eu un impact sur le hockey féminin au Canada selon moi», a dit l’athlète de 23 ans.