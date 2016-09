Gretzky - Lemieux: un heureux mariage

Selon plusieurs observateurs, Coupe Canada 1987 a présenté deux des meilleures équipes de hockey de tous les temps.

Une fois de plus, les Russes s’amènent au Canada avec le trio KLM (Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergeï Makarov).

Quant aux Canadiens, ils misent, en plus de Raymond Bourque, Paul Coffey, Mark Messier et Mike Gartner, sur un duo composé de Mario Lemieux et de Wayne Gretzky.

Sans surprise, les deux formations survolent le tournoi à la ronde. Après s’être respectivement défaits de la Suède et de la Tchécoslovaquie en demi-finale, l’Union soviétique et le Canada s’affrontent en finale.

Jusqu’à la limite

Pour la première fois dans l’histoire de cette compétition, la finale se rend à la limite de trois rencontres. Trois parties âprement disputées qui se terminent par un pointage identique de 6 à 5. Les forces en présence sont si équitables qu’on a besoin de la prolongation dans chacun des deux premiers matchs pour déterminer un vainqueur.

Alexander Semak est le premier à jouer les héros, dans le duel disputé au Forum de Montréal.

Deux jours plus tard, Mario Lemieux profite de la deuxième période de prolongation pour compléter son tour du chapeau et ainsi provoquer la tenue du match ultime.

Complice des trois buts de Lemieux, Gretzky termine la soirée avec cinq mentions d’assistance.

D’ailleurs, Gretzky dira plus tard que cette rencontre fut la plus belle et la plus intense qu’il ait disputée dans sa carrière.

Le but le plus mémorable

Dans le troisième match, les Soviétiques se forgent rapidement une avance de 3 à 0. Makarov, Alexeï Gusarov et Fetisov déjouent Grant Fuhr dans les huit premières minutes de la rencontre.

Mené par ses joueurs de soutien, le Canada renverse la vapeur de façon si brillante que, après 40 minutes de jeu, il mène 5 à 4.

Lorsque Semak nivelle la marque avec moins de huit minutes à jouer en troisième période, les 17 026 spectateurs réunis au Copps Coliseum de Hamilton s’attendent encore à assister à une autre prolongation.

C’était sans compter la complicité de Gretzky et Lemieux. Au cours du tournoi, les deux meilleurs joueurs du monde de l’époque s’étaient faits complices de 29 % des buts d’Équipe Canada. Normal qu’ils aient fait de même sur celui qui allait s’avérer celui de la victoire.

Lors d’une attaque à trois contre un, en compagnie de Larry Murphy, Gretzky remet en retrait à Lemieux. Igor Kravchuk s’étant compromis vers l’attaquant des Oilers, Lemieux file seul vers Sergeï Mylnikov, qu’il déjoue d’un vif tir des poignets au-dessus de la mitaine.

Un but inscrit avec seulement 1 min 26 à faire au troisième tiers, sans doute le plus mémorable de l’histoire de Coupe Canada.

Classement au terme du tournoi à la ronde

Équipe PJ V D N BP BC Diff. PTS Canada 5 3 0 2 19 13 +6 8 URSS 5 3 1 1 22 13 +9 7 Suède 5 3 2 0 17 14 +3 6 Tchécoslovaquie 5 2 2 1 12 15 -3 5 États-Unis 5 2 3 0 13 14 -1 4 Finlande 5 0 5 0 9 23 -14 0

Demi-Finales

URSS : 4 | Suède : 2

Canada : 5 | Tchécoslovaquie : 3

Finale

URSS : 6 | Canada : 5

Canada : 6 | URSS : 5

Canada : 6 | URSS : 5

Joueur par excellence du tournoi : Wayne Gretzky