Hermine toujours menaçante

Hydro-Québec a déployé quelque 200 monteurs de ligne en renfort aux États-Unis, alors que les vents de plus de 100 km/h de la tempête Hermine pourraient encore causer d’imposants dommages.

«On peut s’attendre à des poteaux électriques qui tombent et à des arbres déracinés», soutient le porte-parole d’Hydro-Québec, Serge Abergel.

Les équipes ont été envoyées dans les États de New York et du New Jersey, où la tempête s’est éloignée de la côte, mais restait toujours une menace avec d’immenses vagues déferlantes pouvant causer des inondations.

Se préparant au pire, c’est la compagnie Public Service Electric & Gaz (PSE&G), qui dessert plus de trois millions d’abonnés, qui a fait appel aux monteurs de ligne québécois. Cette dernière défraie aussi tous les coûts.

«Les employés sont prêts à intervenir dès que la tempête frappe, et fort possiblement pendant la tempête pour agir rapidement. Ils sont formés pour ça», poursuit M. Abergel.

Les travailleurs viennent d’un peu partout au Québec, ajoute-t-il, soit de Montréal, de la Montérégie, de Québec et du Saguenay.

Pas terminée

Par ailleurs, le Centre américain de surveillance des ouragans (NHC) émet aussi une alerte de tempête tropicale pour les États du Rhode Island et du Massachusetts.

«Cette tempête est loin d’avoir dit son dernier mot», a affirmé le météorologue du NHC, Dennis Feltgen au réseau américain NBC.

La bonne nouvelle est que la pluie continuera surtout de tomber dans l’océan plutôt que sur les terres, avec l’éloignement de la tempête.

Par contre, Hermine gardait toujours, hier, des vents de 110 km/h et menaçait encore de redevenir un ouragan. Elle devrait enfin graduellement perdre en puissance ce soir.

Vacances gâchées

Les vents et la pluie qu’a semés la tempête Hermine le long de la côte Est américaine ont gâché les vacances de la fête du Travail de bien des touristes.

Certains touristes déterminés à profiter tout de même des plages, notamment à Atlantic City, devaient se cacher le visage alors que les vents soulevaient le sable. Toutes les plages de New York sont aussi interdites à la baignade en raison des hautes vagues.

Le bateau de croisières Anthem of the Seas, un des plus gros du monde, s’est retrouvé au cœur de la tempête tropicale, alors qu’il se dirige vers les Bermudes. Plusieurs passagers ont publié des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, disant que le bateau tanguait alors qu’il rencontrait des vents de 165 km/h.

Jusqu’à maintenant, la tempête Hermine serait responsable de la mort de deux personnes aux États-Unis. D’abord en Floride, où un arbre est tombé sur un sans-abri vendredi. Puis en Caroline du Nord, quand les forts vents ont fait basculer un camion semi-remorque samedi.

- Avec la collaboration d’Améli Pineda et l’Agence QMI