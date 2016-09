Karen Gillan et Nick Jonas se joignent à la distribution

Karen Gillan et Nick Jonas ont rejoint le casting de Jumanji. La comédienne interprétera une certaine Martha, un rôle dont on ne connaît pas vraiment les détails, alors que le comédien – en discussion depuis juillet – interprétera un certain Alex.

Karen Gillan a eu droit à une accolade de la part de The Rock, qui l’a saluée sur Instagram. «Entre moi, @kevinhart4real Jack Black et @NickJonas, nous avons tout fait pour trouver LA personne qui pourra devenir le dernier membre de la famille #JUMANJI, a-t-il écrit. Ce n’est pas un simple rôle, mais probablement le rôle le plus important du film. Il nous fallait une fille. Mais pas n’importe quelle fille. Une fille qui a le “Chutzpah”. Du courage. Des nerfs d’acier et le talent de se défendre face à l’attitude de rockstar de Nick, l’énergie et le génie de Jack, le sens du timing impeccable de Kevin et face au gros balèze tatoué qui se pose là et qui est tellement charismatique que c’est impossible de détacher ses yeux de lui...»