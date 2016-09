La course est relancée

MONZA (Italie) | Grâce à deux victoires d’affilée, en Belgique puis en Italie, Nico Rosberg (Mercedes) revient à deux points de son rival préféré, Lewis Hamilton, toujours en tête du Championnat du monde de Formule 1 malgré un départ raté, hier à Monza.

«C’est très spécial de gagner ici, ça donne des frissons», a réagi Rosberg, 199 GP au compteur, qui ne s’était jamais imposé à Monza et a été élevé à Monaco, tout près de la frontière italienne. «Vous êtes le meilleur public du monde», a ajouté le jeune père de famille, auteur d’un sans-faute absolu pendant 53 tours, à l’intention des milliers de «tifosi» massés au pied du podium.

Rosberg a déjà gagné 21 fois en F1, dont sept cette année, contre six victoires d’Hamilton. Auteur d’un départ catastrophique, ce qui est plutôt inhabituel pour lui, le triple champion du monde anglais était sixième au premier virage, englué dans le peloton des chasseurs de podium.

Stratégie payante

Puis le «poleman», invaincu à Monza depuis 2014 inclus, est remonté jusqu’à la 2e place grâce aux qualités de sa monoplace... et à la stratégie audacieuse tentée, en vain, par Ferrari: deux arrêts pour mettre des pneus super-tendres, au lieu d’un seul pour les Flèches d’Argent qui ont démarré en pneus tendres et terminé en pneus médiums, plus résistants.

«Manifestement, mon départ n’a pas été bon mais c’est quand même une super journée pour Mercedes et je suis fier de faire partie de cette équipe», a dit Hamilton en conférence de presse. «Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé [au départ] et j’essaierai de comprendre plus tard. J’ai tout fait normalement. En plus, c’est difficile de dépasser ici», a ajouté l’Anglais. L’aileron arrière ajustable (DRS) est moins efficace à Monza que sur les autres circuits, car tous les pilotes roulent avec beaucoup moins d’appui aérodynamique, à des vitesses très élevées.

Vettel sauve l’honneur

Le podium a été complété, et l’honneur de la Scuderia sauvé, devant 70 000 spectateurs cramoisis, par un autre Allemand, Sebastian Vettel (Ferrari), 3e à 20 secondes de Rosberg devant son coéquipier finlandais Kimi Räikkönen.

Un Vettel rouge de plaisir malgré la déception de finir encore une fois derrière les Mercedes, en ayant tout essayé.

«Ça fait deux années de suite que je suis sur le podium et ça fait plaisir, car Ferrari a beaucoup de fans ici. C’est comme si on venait à Monza en famille, et nous avons vraiment une grande famille», a souri Vettel.

La Red Bull de l’Australien Daniel Ricciardo a complété le Top 5 de cette course sans grande surprise, menée à un train d’enfer (237 km/h de moyenne) par des Mercedes encore une fois intouchables.

La F1 vendue à un groupe américain ?

La vente de la Formule 1 va être bouclée demain, assure le magazine spécialisé allemand Auto Motor und Sport, selon qui l’acheteur est le groupe américain Liberty Media pour un montant de 8,5 milliards de dollars.

Le magazine allemand affirme que le grand argentier de la F1, l’Anglais Bernie Ecclestone, a confirmé l’accord en marge du Grand Prix d’Italie à Monza ce week-end, alors que ce dossier est ouvert depuis des mois.

Interrogé par plusieurs journalistes avant le départ de la course hier, Ecclestone n’a pas voulu faire de commentaire.

Si la vente se confirme, on ne sait pas ce qu’il adviendra d’Ecclestone, 85 ans, personnage incontournable de la F1 dont il a fait un business planétaire. «Je ferai ce que j’ai toujours fait: c’est moi qui déciderai du rôle que je jouerai», a-t-il déclaré à Monza au journaliste d’Auto Motor und Sport.