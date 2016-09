La fin des vacances

Les meilleurs joueurs de hockey du monde ont débarqué un peu partout en Amérique du Nord et en Europe, dimanche, entre autres à Québec et à Montréal, car les camps préparatoires de la Coupe du monde de hockey commencent officiellement lundi matin.

La Vieille Capitale accueillera le début du camp préparatoire d’Équipe Europe, tandis que Montréal sera le domicile de l’équipe nord-américaine des 23 ans et moins. Les deux formations s’affronteront pour la première fois jeudi au Centre Vidéotron, après quoi elles remettront ça le 11, au Centre Bell.

Les villes d’Ottawa, Washington, Pittsburgh, Columbus, Helsinki, Göteborg, Prague et Saint-Pétersbourg recevront également, à compter de demain, et jusqu’au 14 septembre, l’une ou l’autre des 8 équipes qui se disputeront la Coupe du monde à partir du 17 septembre, à Toronto.

L’équipe Amérique du Nord attirera l’attention de la planète hockey puisqu’elle comptera sur plusieurs des jeunes vedettes de demain, dont Connor McDavid, Jack Eichel, Auston Matthews, Jonathan Drouin et Johnny Gaudreau, entre autres.

«Nous serons une équipe excitante à regarder. Nous sommes pleins d’énergie et nous espérons aller le plus loin possible», a mentionné la jeune vedette des Red Wings de Detroit Dylan Larkin à TVA Sports, à son arrivée à Montréal, dimanche.

«J’ai joué lors de Championnats du monde, des Jeux olympiques, de matchs de la LNH et de matchs des étoiles, mais jamais dans une Coupe du monde. Ce sera très spécial pour moi et une expérience incroyable, car je vais jouer avec des joueurs que je ne connais pas. C’est super et c’est un gros défi pour notre équipe», a-t-il dit à l’aéroport Jean-Lesage de Québec.