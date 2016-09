La radio de la gogauche

Il m’arrive de me demander si les patrons d’Ici Radio-Canada Première écoutent la radio dont ils sont responsables? Savent-ils qu’un épais brouillard idéologique flotte dans les studios de la société d’État?

J’ai déjà promis à un collègue de ne plus utiliser l’expression gogauche parce que cela suggère le mépris. Je n’ai rien contre la gauche. Ou la droite. Ou le centre. Une société libre et intellectuellement agile dépend d’une multitude de points de vue et de débats vigoureux entre leurs défenseurs. Sinon, c’est le sur-place assuré.