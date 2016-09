La tragédie du pont Laporte

Si l’imaginaire québécois a été frappé par les drames liés au pont de Québec, qui s’est écroulé à deux reprises, une tragé­die a aussi marqué la construction du pont Pierre-Laporte, il y a 50 ans, avec le naufrage de la drague Manseau 101.

Le 30 septembre 1966, à 20 h, la drague Manseau 101 était escortée par deux remorqueurs vers Québec, où elle devait terminer la construction du pilier nord du second pont de Québec, futur pont Pierre-Laporte. Elle se retrouve prise dans une tempête qui soulève des vagues de deux mètres.

Selon les récits recueillis par les journaux de l’époque, la drague, une énorme pelle mécanique flottante, fut également secouée au même moment par le passage d’un transatlantique, le Franconia. Avec ses 210 tonnes d’équipements relevés dans les airs, elle ne résista pas longtemps et se renversa. Elle coula à pic, laissant peu de temps aux 23 membres d’équipage qui étaient à bord pour réagir.

Parmi les 10 victimes, 6 corps seraient toujours prisonniers de l’épave.

Souvenirs douloureux

«Ç’a été bien long à l’oublier, commence par me dire Raymond Grimard, 83 ans, l’un des survivants du drame. Mais, en fait, ça ne s’oublie pas vraiment, ajoute-t-il. J’y pense encore souvent, surtout que je vis au bord du fleuve.»

M. Grimard était matelot. Il venait de sauter sur un remorqueur lorsque la drague a chaviré. Dans les minutes suivantes, sa bravoure a permis de sauver deux hommes. «Je ne veux pas me vanter, dit-il, mais j’étais assez fort. Je me suis penché au-dessus du remorqueur, les gars me tenaient et j’ai pu attraper deux rescapés qui se trouvaient toujours dans l’eau.»

Le drame qui s’est joué ce soir-là a aussi marqué la vie de René Labarre et de son père Rodrigue, décédé en 2001. Ce dernier, qui fut capitaine de la drague pendant une bonne partie de sa carrière, avait réuni ses hommes sur le pont pour les faire évacuer. Certains hésitaient à sauter, craignant de finir broyés entre les deux coques. Deux hommes étaient partis chercher leurs affaires dans la pension du second étage et deux autres se trouvaient dans la cale: ils sont morts. «Mon père était dans un état de choc épouvantable», relate René Labarre, qui m’a confié ses souvenirs devant l’endroit précis où le naufrage a eu lieu, face à un belvédère du Sentier des grèves. photo Annie T. Roussel

Le capitaine Labarre parlait quant à lui très peu du drame. Il a subi deux dépressions dans les années qui ont suivi. Ses enfants ont aussi retrouvé, après son décès, de nombreuses listes sur lesquelles il inscrivait les noms des marins décédés.

Alors âgé de 19 ans, étudiant, René Labarre avait pour sa part travaillé sur la drague tout l’été. Il connaissait toutes les victimes, dont un jeune Grec de 25 ans, Dionisios Phourniotis, qui devait bientôt retourner à Athènes avec un bon montant en poche pour épouser l’amour de sa vie. Il se souvient aussi que Lawrence Montbourquette, un autre disparu, parlait avec enthousiasme de sa retrai­te qui approchait.

Épave retrouvée

L’épave de la Manseau 101 a pu être identifiée en février 2012 par l’historien et chasseur d’épaves Samuel Côté. Elle se trouve à 32,5 m (107 pi) de profondeur, en amont du pont Pierre-Laporte.

Cette histoire a beaucoup touché M. Côté, qui avait promis à René Labarre de retrouver l’épave. Il y est parvenu avec une équipe de plongeurs, dont un a même réussi à remonter une pièce de la drague. L’exploit, réalisé dans une partie du fleuve très profonde et agitée, a été filmé et raconté dans deux épisodes de l’émission Chasseurs d’épaves.

«Ça n’a pas été le plus gros défi de ma carrière, car c’était une épave contemporaine et nous avons pu procéder par recoupement de données», expose M. Côté. En revanche, la découverte de l’épave, en permettant d’apaiser la douleur des proches des victi­mes et des survivants, a marqué un tournant dans sa vie et sa carrière.

Le jeune homme, qui travaille sur un deuxième livre où il racontera notam­ment ce naufrage, a également contribué à l’organisation d’une émouvante cérémonie en hommage aux victimes, en 2012, avec la Commission de la capitale nationale. Des survivants sont venus le remercier. Une plaque en hommage aux disparus se trouve aujour­d’hui sur le Sentier des grèves.

Les victimes du naufrage