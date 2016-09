La vie de mère Teresa célébrée à Québec

La basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec était pleine à craquer dimanche matin à l'occasion d'une messe d’action de grâce célébrée en l’honneur de mère Teresa, qui a été élevée au rang de sainte quelques heures plus tôt.



La cérémonie a été présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Louise Brissette, considérée par plusieurs comme la mère Teresa de Bellechasse, tenait à être présente pour cette célébration.

Mme Brissette a adopté au fil des ans 24 enfants dont elle s’occupe sans répit. Durant ces années d’implication dans la communauté, elle a eu l’occasion de rencontrer la nouvelle sainte au Vatican, en 1994.

«Ça a été une rencontre courte, mais très intense. Elle nous a passé beaucoup d’amour dans les cœurs, alors ça doit être pour ça que mes enfants sont pleins d’amour comme ça.»

Pour elle, mère Teresa représente l’amour et la bonté humaine. Elle ne conserve que de bons souvenirs de ce mythique personnage qu’elle a d’ailleurs eu la chance de serrer dans ses bras.

Outre Mme Brissette, quatre missionnaires de la Charité, la congrégation fondée par mère Teresa et œuvrant à Québec depuis près de 10 ans, assistaient à la cérémonie.

Les quatre femmes, l’une venant d’Argentine et les autres de l’Inde, tenaient à rendre hommage à mère Teresa par le geste plutôt que par la parole. Depuis plusieurs jours, elles œuvrent aux quatre coins de Québec pour redonner à la communauté, à l’exemple de celle qui a consacré sa vie aux autres.



Une célébration de la vie

Un baptême et un 60e anniversaire de mariage ont également été célébrés au cours de la cérémonie. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix souhaitait inclure ces célébrations dans la messe en tant que symboles de l’espérance.

«Dans une église, on célèbre la vie et on célèbre comment Dieu est proche de la vie. Alors, accueillir un enfant dans cette nouvelle vie, ça fait plein de sens.»

Gérald Cyprien Lacroix se souvient de mère Teresa comme d'un symbole marquant pour tout le monde.

«Qui ne connaît pas mère Teresa, cette femme qui a été au service des pauvres, des souffrants et des délaissés de la société? Aujourd’hui, c’est une célébration de la vie.»



Des fidèles touchés par mère Teresa

Les fidèles étaient nombreux à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec pour cette messe. Sans avoir personnellement rencontré mère Teresa, Gaétan était heureux d’avoir pu assister à la messe.

«Mère Teresa, c’est la bonté, elle a touché tout le monde», témoigne-t-il.

Sa conjointe ajoute que la nouvelle sainte mérite bien l'honneur que le Vatican lui a accordé.

«Tout le monde la connaît et a été touché par elle. Maintenant, elle mérite pleinement son titre de sainte.»