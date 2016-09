Le beau temps ira au-delà du long congé

Ceux qui n’ont pas profité des belles journées de la fin de semaine pourront se reprendre aujourd’hui, et ce, jusqu’à mercredi. Le soleil sera encore au rendez-vous et les températures demeureront jusqu’à 5 °C au-dessus des normales de saison.

Le tout devrait toutefois bouger en milieu de semaine. D’autres dépressions, une venant du nord du Québec et une autre venant des Grands Lacs, apporteront des précipitations. Le dernier système devrait d’ailleurs se mêler aux restes d’Hermine avant de frapper la province.

«Il est toujours difficile d’évaluer les restes de tempêtes. Tant qu’il subsiste de l’instabilité dans la masse nuageuse, ça peut entraîner son lot de précipitations. Et la dépression des Grands Lacs semble assez vigoureuse», explique-t-il. Le beau temps laissera donc sa place à la pluie et à un refroidissement jeudi et vendredi prochains.