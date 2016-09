Le Canada: qui d’autre?

Plusieurs anciens joueurs, dont l’ex-directeur général du Canadien Serge Savard, questionnent la pertinence de présenter un tournoi comme celui de la Coupe du monde.

De prime abord, on pourrait croire que la Ligue nationale et l’Association des joueurs, deux organismes qui n’ont toujours pas confirmé leur présence aux Jeux de la Corée du Sud en 2018, cherchent une solution de rechange.

Alors pourquoi pas un tournoi à saveur internationale comme celui qui prendra l’affiche dans quelques jours?

Sauf qu’on ne remplacera jamais les Jeux olympiques. Jamais.

Une autre époque

Pour le moment, on veut faire revivre un événement qui a connu de bons moments, il y a 15 ans. «Sauf qu’on ne pourra jamais recréer les événements internationaux des années 70. À cette époque, souligne Savard, il n’y avait pas de joueurs européens évoluant dans la Ligue nationale. Enfin, peut-être un ou deux. Il y avait toujours le rideau de fer, et c’était la rivalité entre le hockey sous le régime socialiste, celui de l’URSS à l’époque et les équipes attachées à ce régime et le hockey nord-américain, mais ce n’est plus ça aujourd’hui.»

Très juste. On ne pourra jamais revivre la Série du Siècle de 1972. Cependant, le tournoi de la Coupe du monde et le tournoi de la Coupe Canada ont soulevé les passions et c’est sans doute dans cet esprit qu’on veut faire revivre l’événement. C’est une belle vitrine pour la LNH, c’est une occasion de réaliser un coup d’argent avec la vente des chandails.

On profite également des droits de la télévision, bref, on veut s’assurer que le hockey professionnel attirera l’attention des amateurs de la planète...

Quant aux Jeux olympiques, on verra.

Et, il y a toujours la possibilité, mais ce n’est pas pour demain, que l’expansion de la LNH touche l’Europe.

Le Canada favori

Entre-temps, Équipe Canada sera la première tête de série. Elle vient de gagner la médaille d’or à Vancouver et à Sotchi. Elle possède une équipe redoutable et on dit même que le Canada aurait pu former une Équipe Canada 2.

Il ne faudrait pas exagérer. Le Canada déborde de joueurs talentueux mais les autres pays se présenteront avec des effectifs intéressants et la nouvelle formule de la compétition permettra d’épier les meilleurs effectifs des joueurs canadiens et américains de moins de 23 ans et un regroupement de joueurs provenant de plusieurs pays d’Europe.

Par contre, le Canada a tellement de ressources.

Ça fait toute la différence.

Plusieurs des joueurs ont trimé dur lors de la présentation des Jeux olympiques de Vancouver et de Sotchi. Ils sont tous des leaders au sein de leur formation respective. Ils ont appris à laisser de côté leur ego pour rapidement créer une équipe unie et former un groupe tirant dans la même direction.

Mike Babcock aura l’embarras du choix, peu importe les circonstances. Les Américains n’ont cependant pas les effectifs pour rivaliser avec la formation canadienne. C’est évident.

CANADA

Photo AFP

L’équipe canadienne est, sur papier, la plus puissante, la plus talentueuse et elle sera la plus déterminée. Mais des questions demeurent encore sans réponse: Carey Price pourra-t-il jouer en respectant les standards qu’il a lui-même établis? La défense sera-t-elle aussi solide sans Duncan Keith? Quelques nouveaux venus: Giroux, Stamkos, Seguin, Burns, Couture et Marchand.

LES GARDIENS

Braden Holtby qui a participé à 66 matchs avec Washington l’an dernier, sait très bien que si Carey Price est prêt pour relever le défi, il jouera avec Corey Crawford le rôle de gardien auxiliaire. D’ailleurs, les dirigeants de l’équipe ont porté leur choix sur Price et lui fourniront la chance de pouvoir retrouver ses réflexes le plus rapidement possible.

LES DÉFENSEURS

Shea Weber et Duncan Keith ont formé un duo exceptionnel lors des Jeux de Sotchi. Avec qui évoluera Weber? Jake Muzzin et Drew Doughty jouent avec les Kings et forment un duo. Jay Bouwmeester et Alex Pietrangelo sont des partenaires avec les Blues. Est-ce que Marc-Édouard Vlasic sera le défenseur désigné pour évoluer avec Weber?

LES ATTAQUANTS

La polyvalence, c’est ce qui caractérise le mieux le personnel offensif de l’équipe. Dix des 13 attaquants sont des joueurs de centre. Par conséquent, plusieurs devront se transformer en ailiers. Sidney Crosby et Jonathan Toews seront les centres 1 et 2. Babcock aura ensuite le choix. Formera-t-on un trio Bergeron, Crosby, Marchand? Une idée qui plaît au capitaine de l’équipe. Ou encore Stamkos, Crosby et Tavares.

PROJECTION

Tous les espoirs sont permis. Une équipe n’offrant aucune faiblesse. Trois solides gardiens, une défense expérimentée mais qui a laissé sur la touche des patineurs comme Kristopher Letang, Mark Giordano et Brent Seabrook. L’attaque sera redoutable même si Jamie Benn ne pourra participer à la compétition. Il aurait sûrement évolué avec Tyler Seguin. Par contre, il serait étonnant que le Canada ne gagne pas le championnat.

ÉTATS-UNIS

Photo AFP

Malheureusement pour les États-Unis, Équipe Amérique lui a ravi quelques joueurs qui auraient facilement obtenu des postes stratégiques au sein de leur formation. Jack Eichel, Johnny Gaudreau, Brandon Saad, Auston Matthews et peut-être le défenseur Seth Jones auraient modifié la donne.

LES GARDIENS

Quel trio de gardiens! Jonathan Quick n’a pas été aussi éblouissant l’an dernier mais c’est un gardien de premier plan. Cory Schneider a permis aux Devils du New Jersey d’être de la course aux séries et Ben Bishop a été un rouage important dans les succès du Lightning de Tampa Bay. Qui sera le numéro un?

LES DÉFENSEURS

Il y a de quoi entretenir des inquiétudes. Les deux Johnson n’ont pas encore l’étoffe d’être des joueurs de calibre international. Ryan McDonagh vient de connaître une saison marquée par les blessures et aussi par des performances moins appréciées que par les années passées. Dustin Byfuglien et Matt Niskanen devront être disciplinés. Un gros plus, John Carlson.

LES ATTAQUANTS

Phil Kessel aurait probablement déclaré forfait. Mais, cela n’explique pas que son nom n’apparaissait pas sur la liste des 16 premiers joueurs de l’équipe. Zach Parise et James vanRiemsdyk ont été ralentis par les blessures l’hiver dernier. Il y a un manque de profondeur au poste de centre.

PROJECTION

John Tortorella a opté pour une stratégie basée sur l’effort et sur l’aspect défensif. Les Américains vont chercher à capitaliser sur la principale force de l’équipe, les gardiens. Et pour leur donner un bon environnement, ils auront d’importants engagements en défense... mais on permettra à Max Pacioretty et son groupe de s’exprimer en attaque. Les Américains profiteront des faiblesses de la République tchèque et de l’Europe pour participer à la deuxième ronde.

RÉP. TCHÈQUE

Photo Dave Abel

Il y aura plusieurs nouveaux venus au sein de cette formation. Au cours des dernières saisons, le hockey en République tchèque a passablement régressé et on en paie le prix. Martin Rucinsky, le directeur général, a été dans l’obligation d’apporter des changements avec les pertes de Tomas Hertl, Radko Gudas et surtout David Krejci.

LES GARDIENS

Petr Mrazek, Michal Neuvirth et Ondrej Pavelec sont de bons gardiens... mais ils n’ont rien prouvé sur la scène internationale. À première vue, Mrazek, le gardien numéro un des Red Wings de Detroit devrait hériter du même rôle avec cette formation. Neuvirth a bien joué en série et Pavelec a connu une saison décevante avec les Jets.

LES DÉFENSEURS

Michal Kempny, Jakub Nakladal sont deux défenseurs inconnus ou presque pour les amateurs nord-américains. Andrej Sustr est le cinquième défenseur du Lightning, Roman Polak était le sixième défenseur des Sharks (il est de retour à Toronto), ce n’est pas très encourageant pour cette équipe.

LES ATTAQUANTS

Tomas Plekanec sera encadré de jeunes joueurs avec une expérience mitigée du hockey de la Ligue nationale et du hockey international. À surveiller, David Pastrnak, des Bruins, Radek Faksa, des Stars, Ondrej Palat, du Lightning mais on ne pourra pas remplacer Krejci et Hertl. Une absence importante: Jaromir Jagr. Ce n’est pas une attaque qui va donner la frousse à l’adversaire.

PROJECTION

Les joueurs de la République tchèque ne se font sûrement pas d’illusions. Par contre, on sait que cette formation va lutter avec l’énergie du désespoir. Il y a trop de faiblesses aux trois positions et l’équipe ne pourra pas devancer les États-Unis et le Canada lors de la première ronde et on est en droit de se demander si elle pourra battre Équipe Europe.

EUROPE

Photo USA Today Sports

Les dirigeants de la Coupe du monde ne voulaient surtout pas laisser sur la touche des joueurs comme Kopitar, Chara, Hossa, Draisaitl, Josi... Il fallait trouver une solution et cette solution c’était le regroupement des joueurs de ces pays. Ils devront composer dans un contexte particulier. Ils représentent leur pays mais à l’intérieur d’un regroupement.

LES GARDIENS

Jusqu’à maintenant, aucune dépêche ne confirme le retrait de Frederik Andersen, acquis par les Maple Leafs de Toronto. Pas de nouvelle, bonne nouvelle parce qu’il a été identifié comme le gardien numéro un de cette formation. Les deux autres forment un duo avec les Islanders: Thomas Greiss et Jaroslav Halak.

LES DÉFENSEURS

Le grand Zdeno Chara sera au rendez-vous. Mais le meilleur défenseur de la formation, celui capable de relancer l’attaque avec force, c’est Roman Josi. Mark Streit a connu une belle carrière sur la scène internationale mais il a perdu de son lustre et Andrej Sekera, Luca Sbisa, Christian Ehrhoff, Dennis Seidenberg ne pourront contenir l’attaque du Canada.

LES ATTAQUANTS

Un nom à retenir: Anze Kopitar, mais il sera bien secondé au poste de centre. Leon Draisaitl, jeune joueur des Oilers d’Edmonton, a été impressionnant pour l’équipe de l’Alberta l’hiver dernier. Avec Gaborik, Hossa, Tatar, Niederreiter, Hansen, Zuccarello et Boedker, cette attaque sera supérieure à celle de la République tchèque.

PROJECTION

Cette équipe devrait donner un bon spectacle mais les joueurs devront rapidement trouver une chimie. Il s’agit d’une nouvelle expérience pour tous ces joueurs, celle de jouer pour son pays sans toutefois être identifiés à son pays. La plupart ont tous une expérience du hockey international, ils ont disputé plusieurs matchs dans la cadre des JO et du championnat du monde. Au troisième rang après le Canada et les États-Unis.

Les oubliés...

Photo AFP

Le plus important avec Kristopher Letang, du Canada, est l’Américain Phil Kessel. Aurait-il participé au tournoi? Sûrement pas si on se fie au rapport médical soumis par les Penguins de Pittsburgh.

Il demeure tout de même qu’il s’agissait en mars dernier d’un manque de jugement de la part des Américains. On lui avait alors préféré Ryan Callahan qui connaissait une saison décevante avec le Lightning de Tampa. Plus tard, on a ajouté Brandon Dubinsky.

Évidemment, l’équipe du Canada a fait réagir les amateurs en ignorant P.K. Subban. Mais, à cet égard, Letang méritait autant une place au sein de la formation que Brent Burns et Subban. Doug Armstrong, le directeur général de l’équipe, a préféré inviter deux membres de son équipe, les Blues de St. Louis, Jay Bouwmeester et Alex Pietrangelo.

D’autres joueurs ignorés: Brendan Gallagher (on a préféré Brad Marchand), Ryan O’Reilly (on a préféré Claude Giroux) et Taylor Hall (on a choisi Logan Couture).

L’Équipe Europe n’a pas fait de bruit avec la sélection de ses effectifs mais on peut questionner l’absence de Nikolaj Ehlers, qui évolue avec les Jets de Winnipeg, un joueur spectaculaire dirigé par Paul Maurice, entraîneur adjoint de l’Équipe Europe.