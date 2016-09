Le discours protectionniste dans les élections américaines nuit à la conclusion d’une entente

HANGZHOU – Le protectionnisme qui s’invite dans la campagne électorale américaine nuit aux efforts du Canada d’en arriver à une entente dans le conflit du bois d’œuvre, déplore le gouvernement Trudeau.



C’est ce qu’a affirmé la ministre fédérale du Commerce international, Chrystia Freeland, au sortir d’une rencontre avec son homologue américain, Michael Froman, en marge du sommet du G20 qui se déroule à Hangzhou, en Chine.



La ministre a rappelé que l’épineux dossier du bois d’œuvre est un contentieux de longue date entre les deux pays.



«C’est un enjeu très difficile entre les États-Unis et le Canada et maintenant il y a une vague de protectionnisme et une vague de “démondialisation” dans le monde et aussi aux États-Unis en raison de la campagne électorale», a-t-elle déclaré, faisant valoir que ce contexte rend les négociations complexes et ardues.



Cet enjeu avait d’ailleurs été abordé derrière des portes closes entre le premier ministre Justin Trudeau et Barack Obama, lors de la visite du président américain en juin dernier à Ottawa. Les deux dirigeants n’étaient cependant pas parvenus à une entente.



AECG cité en exemple



Alors que les discussions entourant cet accord canado-américain ont du plomb dans l’aile, l’entente de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne a pour sa part été citée en exemple, dimanche, par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.



Présent au sommet des pays du G20, il a affirmé que l’Accord économique et commercial global (AECG) — devant être signé cette année et entrer en vigueur en 2017 — «est la meilleure entente et la plus progressiste que l’Union européenne ait jamais négociée».



«En plus des nouvelles occasions qu’il crée pour les entreprises et les citoyens, il marque aussi une nouvelle approche transparente et impartiale en matière de protection des investissements», a ajouté M. Juncker.



Il a profité de cette tribune internationale pour enjoindre tous les pays membres de l’Union européenne à ratifier l’accord rapidement. M. Trudeau a rencontré le dirigeant de l’Union européenne et abondé dans le même sens.



Selon Tom Bernes, un expert du CIGI, un groupe de réflexion en matière de gouvernance internationale, le premier ministre Trudeau se trouve en position de force durant ce G20. Il a fait valoir que plusieurs de ses homologues étaient en fin de mandat, comme le président Barack Obama, ainsi que François Hollande et Angela Merkel qui seront soumis à un vote populaire l’an prochain.



M. Bernes affirme que si M. Trudeau était considéré comme le «nouveau venu» lors du sommet de 2015, il est maintenant perçu comme la «tête d’affiche» par le FMI, en raison des politiques fiscales adoptées par son gouvernement pour alimenter la croissance économique.