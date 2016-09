Le panda géant n’est plus « en danger », mais reste menacé

Honolulu | Les années passées à tenter de le sauver en Chine ont finalement payé pour le panda géant, qui a quitté hier la catégorie d’espèces «en danger» d’extinction grâce à une hausse de sa population, même s’il reste menacé.

Ce nouveau souffle pour le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) a été annoncé à l’occasion de la publication de la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

On dénombre aujourd’hui 1864 pandas géants adultes, selon les dernières estimations. S’il est difficile d’établir un chiffre exact, l’UICN calcule, en y ajoutant les petits, qu’il y a environ 2060 pandas dans le monde.

« vulnérable »

«Les informations tirées d’une série d’enquêtes nationales approfondies indiquent que la baisse de la population enregistrée par le passé a été endiguée et que la population a commencé à augmenter», selon le rapport de l’UICN, qui classe désormais le panda en catégorie «vulnérable», toujours dans la sphère des espèces menacées.

«Ce nouveau statut confirme que les efforts du gouvernement chinois pour protéger cette espèce sont efficaces», poursuit l’organisation internationale.

Pilier de la stratégie chinoise pour sauver le mammifère blanc et noir: replanter les forêts de bambous, qui offrent nourriture et habitat aux pandas. Le soulagement concernant les pandas pourrait toutefois être de courte durée, met en garde l’UICN. Avec le réchauffement de la planète, plus d’un tiers des forêts de bambous pourrait en effet disparaître d’ici 80 ans.