Le piano, c'est sa vie

Avec la disparition de l’harmoniciste belge Toots Thielemans, modeste géant qui a contribué à faire battre le cœur des grands petits, il ne reste plus beaucoup de ces hommes de la note bleue qui ont traversé les époques. À 82 ans, le pianiste et compositeur René Urtreger, toujours aussi solide malgré « les avaries », fait l’objet d’une biographie sous la plume de la romancière Agnès Desarthe. Celui qui fut le compagnon de route du trompettiste Miles Davis dans Ascenseur pour l’échafaud,

puis en tournées, qui accompagna le gotha du jazz:

Sonny Rollins, Buck Clayton, Zoot Sims, Bobby Jaspar et Stéphane Grappelli, se livre sans amertume et avec une franchise déroutante.



Chopin, oui, mais le jazz c’est mieux

Souvent synonymes d’énumérations, les biographies de musiciens où nous les sentons sont particulièrement rares. Dans le cas présent, Agnès Desarthe utilise la méthode du à bâtons rompus, avec un interprète qui croit peu à l’utilité de telles histoires ou plutôt « le monde s’en fout de ma vie ».

Cher René Urtreger, détrompez-vous, puisqu’avec une vie aussi riche que la vôtre, ce sont des pans entiers de la musique au sens le plus plage du terme qui nous sont dévoilées. Foré au classique comme bien des pianistes, avec un amour inconditionnel pour Chopin, il bifurquera rapidement avec le premier prix du concours de jazz amateur. Bopper dans l’âme avec un maître qui se nommait Bud Powell,

le jeune Urtreger va rapidement faire partie du cénacle de ces musiciens à qui tout réussi. Justement parce qu’il est brillant, tout en sachant s’adapter aux styles et aux humeurs du temps. De cette carrière marquée au fer rouge par l’usage de stupéfiants, et, il ne s’en cache pas, Urtreger aura connu plus de hauts bas que de hauts et de solides amitiés. Récupéré par le chanteur Claude François, il deviendra son pianiste, tout comme celui de Gainsbourg. Beaucoup de souvenirs, des aventures, qu’elles furent à New York ou au Club Med pour des raisons strictement financières, sans oublier le trio avec ses complices Pierre Michelot, contrebasse et Daniel Humair à la batterie, la vie du roi René est un document exceptionnel. Un livre de chevet.